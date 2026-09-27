Festa de luxo, segurança reforçada e ministros convidados: como foi o casamento do filho de Alexandre de Moraes

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Carol Neves
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:13
O casamento de Alexandre Barci de Moraes com Thaís levou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) à Casa Fasano, em São Paulo, no sábado (26). Para a festa do filho de Alexandre de Moraes, foram bloqueadas vias no entorno do espaço, em meio à preocupação com possíveis protestos contra o ministro.
Entre os convidados estavam Gilmar Mendes e Flávio Dino, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Também compareceram o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão, e o corregedor nacional de Justiça, Benedito Gonçalves. Segundo o portal Metrópoles, parceiro do CORREIO, o senador Rodrigo Pacheco e o ex-presidente Michel Temer participaram da celebração.
A cerimônia foi conduzida por Gabriel Chalita, ex-deputado e ex-vereador que é amigo de Moraes. A Casa Fasano, onde ocorreu o casamento, fica no bairro Cidade Jardim e é um espaço de festas de luxo da capital paulista. O sobrenome de Thaís não foi divulgado, assim como demais detalhes sobre a noiva, que leva vida fora dos holofotes.
Alexandre e Viviane de Moraes
A movimentação em torno do evento começou antes do sábado, quando o “save the date” circulou nas redes sociais. Segundo informações divulgadas antes da festa, um relatório de inteligência apontou ameaças e a possibilidade de manifestações nas proximidades. Foi solicitado, então, reforço policial para a região.
No dia do casamento, equipes da Polícia Judicial, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana e da Companhia de Engenharia de Tráfego atuaram no entorno da Casa Fasano. Além das restrições de acesso perto do espaço, houve bloqueios em áreas de circulação próximas ao Rio Pinheiros. Apesar da precaução, segundo o Estadão Conteúdo não foram registradas manifestações organizadas no local.
Quem é o filho de Alexandre de Moraes
Alexandre Barci é advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP). Ele integra o escritório Barci de Moraes - Sociedade de Advogados, que tem sua mãe, Viviane Barci de Moraes, como sócia. A banca informa atuar nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Regulatório e Empresarial, além de contencioso. O noivo tem duas irmãs, Giuliana, sua gêmea, e Gabriela Barci de Moraes.
O casamento ocorreu em meio à divulgação de informações sobre um contrato firmado entre o escritório da família e o Banco Master. Segundo documentos divulgados pela imprensa, o acordo previa R$ 131 milhões em pagamentos por serviços jurídicos. A CNN informou que dados da Receita Federal citados em documentos da investigação apontam R$ 80,2 milhões declarados em repasses do banco ao escritório.