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FGTS: R$ 79 bilhões deixaram de ser depositados por empresas e podem ser recuperados

Levantamento aponta que cerca de 50 milhões de trabalhadores foram afetados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:51

O limite de renda para participar do programa é de até R$ 8 mil mensais, focando em quem realmente precisa de uma saída financeira.
FGTS: R$ 79 bilhões deixaram de ser depositados por empresas e podem ser recuperados Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cerca de R$ 79 bilhões em depósitos do FGTS deixaram de ser recolhidos por empresas, segundo levantamento do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT). A estimativa indica que aproximadamente 50 milhões de trabalhadores foram afetados pela falta dos depósitos.

Apesar do valor, parte dos recursos ainda pode ser recuperada. De acordo com o presidente do IFGT, Mario Avelino, pelo menos 95% das empresas que possuem débitos com o fundo continuam em atividade. Há ainda casos de empresas que faliram ou estão em recuperação judicial.

O levantamento divide o montante em duas frentes. R$ 12,6 bilhões correspondem a notificações recentes da Caixa Econômica Federal e atingem diretamente cerca de 11 milhões de trabalhadores. Já a maior parcela, de R$ 66 bilhões, está relacionada a dívidas de aproximadamente 500 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União.

Como resgatar o FGTS de parente falecido

O saldo total do FGTS de quem faleceu não fica com o governo e pode ser retirado integralmente pelos familiares. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os dependentes oficiais cadastrados no INSS têm prioridade e podem emitir a certidão de saque de graça pelo aplicativo Meu INSS. por José Cruz/Agência Brasil
O resgate pode ser feito direto na Caixa Econômica, sem necessidade de juiz ou advogado, caso existam dependentes oficiais. por Agência Brasil
O pedido pode ser feito pelo celular no aplicativo do FGTS, e o dinheiro cai na conta indicada em até 15 dias úteis após a aprovação. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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O saldo total do FGTS de quem faleceu não fica com o governo e pode ser retirado integralmente pelos familiares. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como saber se há depósitos pendentes

O trabalhador pode acompanhar os depósitos feitos pelo empregador por meio do aplicativo oficial do FGTS. O extrato permite verificar os valores registrados na conta e identificar eventuais períodos sem depósitos.

O IFGT também disponibiliza uma ferramenta gratuita chamada FGND (Fundo de Garantia Não Depositado). A plataforma faz uma análise automatizada a partir do extrato do FGTS e apresenta os meses em que não foram identificados depósitos, além dos valores correspondentes.

Para utilizar a ferramenta, é necessário gerar o extrato do FGTS em PDF pelo aplicativo da Caixa e inserir o documento na plataforma. O sistema então produz um relatório com as informações encontradas.

Em caso de diferenças ou ausência de depósitos, o trabalhador também pode procurar a Ouvidoria do Ministério do Trabalho e Emprego para registrar uma denúncia.

O levantamento que aponta os R$ 79 bilhões utiliza dados da Pnad, do IBGE, e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Com informações do ND Mais

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