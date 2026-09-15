ECONOMIA

FGTS: R$ 79 bilhões deixaram de ser depositados por empresas e podem ser recuperados

Levantamento aponta que cerca de 50 milhões de trabalhadores foram afetados

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:51

FGTS: R$ 79 bilhões deixaram de ser depositados por empresas e podem ser recuperados Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cerca de R$ 79 bilhões em depósitos do FGTS deixaram de ser recolhidos por empresas, segundo levantamento do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT). A estimativa indica que aproximadamente 50 milhões de trabalhadores foram afetados pela falta dos depósitos.

Apesar do valor, parte dos recursos ainda pode ser recuperada. De acordo com o presidente do IFGT, Mario Avelino, pelo menos 95% das empresas que possuem débitos com o fundo continuam em atividade. Há ainda casos de empresas que faliram ou estão em recuperação judicial.

O levantamento divide o montante em duas frentes. R$ 12,6 bilhões correspondem a notificações recentes da Caixa Econômica Federal e atingem diretamente cerca de 11 milhões de trabalhadores. Já a maior parcela, de R$ 66 bilhões, está relacionada a dívidas de aproximadamente 500 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União.

Como resgatar o FGTS de parente falecido 1 de 4

Como saber se há depósitos pendentes

O trabalhador pode acompanhar os depósitos feitos pelo empregador por meio do aplicativo oficial do FGTS. O extrato permite verificar os valores registrados na conta e identificar eventuais períodos sem depósitos.

O IFGT também disponibiliza uma ferramenta gratuita chamada FGND (Fundo de Garantia Não Depositado). A plataforma faz uma análise automatizada a partir do extrato do FGTS e apresenta os meses em que não foram identificados depósitos, além dos valores correspondentes.

Para utilizar a ferramenta, é necessário gerar o extrato do FGTS em PDF pelo aplicativo da Caixa e inserir o documento na plataforma. O sistema então produz um relatório com as informações encontradas.

Em caso de diferenças ou ausência de depósitos, o trabalhador também pode procurar a Ouvidoria do Ministério do Trabalho e Emprego para registrar uma denúncia.

O levantamento que aponta os R$ 79 bilhões utiliza dados da Pnad, do IBGE, e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).