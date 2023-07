FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores em 2023

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu nesta terça-feira (25) que vai distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores com contas vinculadas.



Essa quantia representa 99% do lucro que o fundo obteve em 2022 - um total de R$ 12,8 bilhões.



O Ministério do Trabalho e Emprego diz que a expectativa é que a distribuição dos lucros comece até a semana que vem e seja concluída até o fim de agosto.



Com o repasse, os trabalhadores terão ganho acima da inflação de 1,3% em suas contas vinculadas.