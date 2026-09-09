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Fila do INSS: nova lei muda regras para acelerar análise de processos

Norma reduz de 45 para 30 dias o prazo para inclusão de pedidos no Programa de Gerenciamento de Benefícios

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:06

Fila do INSS: nova lei muda regras para acelerar análise de processos Crédito: Pedro França/Agência Senado 

A Presidência do Congresso Nacional promulgou a Lei nº 15.497/2026, que altera as regras do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para acelerar a análise de processos e reduzir as filas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova legislação reduz de 45 para 30 dias o prazo para que processos e serviços administrativos sejam incluídos no programa, que reúne ações extraordinárias e força-tarefa de servidores para diminuir o estoque de pedidos pendentes.

Fila do INSS menor: as novas regras para destravar seu benefício

Pedidos de auxílio-doença e solicitações do BPC ganharam prioridade máxima na nova força-tarefa do órgão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Pedidos de auxílio-doença e solicitações do BPC ganharam prioridade máxima na nova força-tarefa do órgão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Com a mudança, passam a fazer parte do PGB os processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha ultrapassado 30 dias, além daqueles que estejam com o prazo judicial expirado.

A lei também amplia o alcance do programa. Agora, além da reavaliação e revisão de benefícios previdenciários e assistenciais, o PGB passa a incluir a análise de processos de reconhecimento inicial de direitos.

A proposta tramitou no Congresso por meio da Medida Provisória nº 1.369/2026. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado, sem alterações.

A medida provisória alterou a Lei nº 15.201/2025, responsável pela criação do Programa de Gerenciamento de Benefícios no âmbito do INSS e do Departamento de Perícia Médica Federal.

Durante a tramitação da proposta, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN), relatora da matéria no Senado, ressaltou a necessidade de ampliar a força de trabalho destinada à análise dos processos.

Segundo dados apresentados pela parlamentar, o programa contribuiu para reduzir o número de processos pendentes de 2,7 milhões para 1,7 milhão durante o primeiro semestre de 2026.

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