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Filha adolescente de prefeito é encontrada em Portugal após desaparecer em capital nordestina

Família ainda tenta descobrir como jovem viajou sem autorização; adolescente estaria com namorado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:29

Prefeito fez vídeo inicialmente afirmando que filha havia sido raptada
Prefeito fez vídeo inicialmente afirmando que filha havia sido raptada Crédito: Reproduçaõ

A filha de 14 anos do prefeito de Coronel Ezequiel (RN), Thales Farias (PL), foi encontrada em Lisboa, Portugal, na segunda-feira (12), após desaparecer durante uma estadia da família em Natal. Os familiares organizam o retorno da adolescente ao Brasil, mas ela tem resistido ao pedido. Em áudio obtido e divulgado pelo Blog do BG, Sophia afirma estar “mais feliz” em Portugal e diz que talvez só volte em 2027.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte confirmou a localização da jovem e informou que ela foi encaminhada a uma delegacia portuguesa. Segundo as informações mais recentes sobre o caso, Sophia estava na casa de um português de 21 anos, quer seria seu namorado. Imagens de câmeras de segurança do aeroporto de Lisboa mostram o rapaz recebendo a adolescente na chegada.

Adolescente é encontrada em Portugal após desaparecer no RN

Sophia e o namorado por Reprodução
Prefeito fez vídeo inicialmente afirmando que filha havia sido raptada por Reprodução
Prefeito depois informou que a adolescente combinou para deixar país por Reprodução
Família ainda não sabe como jovem conseguiu viajar por Reprodução
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Sophia e o namorado por Reprodução

A família também tenta esclarecer como a jovem conseguiu viajar sozinha para outro país. Segundo Thales, houve informação de que uma autorização foi apresentada no embarque, mas ainda não se sabe quem providenciou o documento ou pagou a passagem. Um advogado foi contratado para apurar as circunstâncias da viagem e uma possível falsificação ou obtenção irregular da autorização.

No primeiro vídeo em que pediu ajuda para encontrar a filha, o prefeito afirmou que ela teria sido raptada após conversar com uma pessoa pelo Instagram. Em relato posterior à imprensa, disse que a própria adolescente planejou a saída enquanto a família passava o fim de semana em Natal.

Segundo essa versão mais recente, Sophia desapareceu de um hotel em Ponta Negra, na Zona Sul da capital potiguar, levando o passaporte na bolsa. No sábado (10), o prefeito havia confiscado o celular da filha depois de encontrá-la trocando mensagens com um perfil sem fotos ou publicações.

Thales percebeu a ausência da adolescente por volta de 1h30 de segunda-feira, quando se preparava para viajar a Brasília. A suspeita inicial da família era de que ela tivesse saído para encontrar alguém em Natal. As buscas identificaram o uso de um carro por aplicativo e, posteriormente, o desembarque em Lisboa.

Uma prima do prefeito que mora em Portugal ajudou a encontrar Sophia. Segundo ele, a familiar obteve o endereço com apoio da polícia do aeroporto e levou a adolescente a uma delegacia. Um irmão de Thales, residente na Espanha, também foi mobilizado para ajudar no retorno.

“Graças a Deus deu tudo certo já. Minha filha já se encontra na delegacia em Lisboa, meu irmão está indo para a Espanha para mandar ela de volta para o Brasil”, afirmou o prefeito em uma das gravações.

A Polícia Civil informou que não divulgará outros detalhes para preservar as investigações. No Rio Grande do Norte, o caso era acompanhado pela Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Natal.

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