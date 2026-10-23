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Filha de procurador que ficou em 2.018º lugar em concurso está 'muito abalada' com decisão que a tira do cargo de delegada, diz defesa

Ariana Sampaio Sousa não vai se manifestar sobre decisão judicial derrubou sua nomeação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:35

Ariana Sampaio Sousa
Ariana Sampaio Sousa Crédito: Reprodução

A delegada Ariana Sampaio Sousa está "muito abalada" com a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) que derrubou a sentença responsável por permitir sua nomeação na Polícia Civil do estado. A informação foi repassada pela defesa da servidora ao portal Uol depois do julgamento. Segundo a publicação, Ariana também está abalada com a repercussão do caso e não pretende se manifestar neste momento.

A decisão foi tomada na quinta-feira (22), pela Primeira Câmara de Direito Público do TJMA. Por unanimidade, os desembargadores reverteram a sentença que havia autorizado Ariana a prosseguir no concurso para delegada, realizado em 2017, apesar de sua classificação em 2.018º lugar na prova objetiva.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal

Ariana foi nomeada delegada em processo por Reprodução
Ariana foi nomeada delegada em Bacabal por Reprodução/SBT
Ariana foi nomeada delegada em processo por Reprodução
Candidato denunciou situação após nomeação por Reprodução
Delegacia onde Ariana atua por Reprodução
Ariana foi nomeada delegada em Bacabal por Reprodução
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Ariana foi nomeada delegada em processo por Reprodução

Ariana tomou posse em maio de 2025. Ela é filha do subprocurador-geral de Justiça Francisco Barros Sousa e sobrinha do desembargador Raimundo Barros.

A controvérsia envolve a aplicação de uma lei estadual de 2024 que modificou regras de convocação de candidatos para o curso de formação. A defesa sustentava que a legislação permitia a continuidade de Ariana no concurso, mas os desembargadores entenderam que a mudança não contemplava a situação dela.

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Isso porque a candidata havia participado apenas da prova objetiva antes de conseguir autorização judicial para avançar na seleção. Ela não havia cumprido outras etapas previstas no edital, entre elas a prova discursiva, o teste de aptidão física e a avaliação psicológica.

O tribunal também rejeitou o argumento de que a posse e o exercício da função seriam suficientes para assegurar sua permanência no cargo.

A defesa ainda poderá recorrer do julgamento. A apresentação de um recurso, porém, não garante automaticamente que Ariana continue na função enquanto ele é analisado. Até o momento, ela não foi exonerada da Polícia Civil do Maranhão.

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