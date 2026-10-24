PERDEU O CARGO

Filha de procurador que ficou em 2.018º lugar em concurso para 20 vagas ocupava cargo com salário de R$ 22,8 mil

Ariana Sampaio Sousa tomou posse como delegada da Polícia Civil do Maranhão em maio de 2025; Justiça derrubou decisão que permitiu sua nomeação

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:29

Ariana Sampaio Sousa Crédito: Reprodução

Ariana Sampaio Sousa, filha de um subprocurador-geral de Justiça do Maranhão, ocupava um cargo de delegada da Polícia Civil com subsídio inicial de R$ 22.820,23 em 2026. Ela assumiu a função após conseguir decisões judiciais favoráveis, mesmo tendo ficado na 2.018ª colocação na prova objetiva de um concurso que oferecia apenas 20 vagas. Nesta quinta-feira (22), o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) derrubou a sentença que havia permitido sua nomeação.

A remuneração de R$ 22,8 mil corresponde ao subsídio inicial da carreira de delegado no estado. O valor não representa necessariamente o montante líquido recebido por Ariana, já que a quantia efetivamente paga depende de descontos e de eventuais diferenças na folha de pagamento. Não há confirmação pública, nas informações disponíveis sobre o caso, dos valores depositados à servidora durante o período.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal 1 de 6

Ariana tomou posse em 12 de maio de 2025 e foi nomeada para atuar em Bacabal, no interior maranhense. Desde então, permaneceu amparada por uma sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, que autorizou sua continuidade no concurso apesar da classificação obtida na primeira etapa.

Quando a seleção foi lançada, em 2017, a remuneração inicial prevista no edital era de R$ 18.957,64. O concurso disponibilizava 20 vagas imediatas, das quais 15 eram destinadas à ampla concorrência.

A candidata conseguiu 60 pontos na prova objetiva, pontuação suficiente para atingir a nota mínima exigida, mas não para avançar à etapa seguinte. Isso porque o edital também estabelecia um limite de classificação para a convocação dos participantes. Enquanto Ariana terminou na 2.018ª posição, o último candidato convocado para a prova discursiva ocupava o 192º lugar.

Mesmo eliminada, ela recorreu à Justiça e conseguiu autorização para continuar na seleção. Posteriormente, uma sentença garantiu sua nomeação, concretizada em maio do ano passado.

Ariana é filha de Francisco Barros Sousa, subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Maranhão, e sobrinha do desembargador Raimundo Barros. Embora o parentesco tenha ganhado destaque após a repercussão do caso, não há comprovação de interferência dos familiares na nomeação.

Por que a nomeação foi derrubada?

A decisão que permitiu a posse de Ariana foi revertida por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Maranhão, após recurso apresentado pelo governo estadual. A controvérsia envolve a Lei Estadual nº 12.212/2024, que alterou regras relacionadas à convocação de candidatos para o curso de formação da Polícia Civil.

A defesa sustentava que a legislação permitia a continuidade de Ariana no concurso. Os desembargadores, porém, entenderam que a mudança se aplicava a candidatos que já haviam cumprido as etapas exigidas e sido considerados aptos, mas não tinham sido convocados para o curso.

Segundo os documentos judiciais, Ariana havia participado apenas da prova objetiva antes de obter autorização judicial para prosseguir na seleção. Ela não havia cumprido outras etapas previstas no edital, como prova discursiva, exames médicos, teste de aptidão física e avaliação psicológica. O tribunal também rejeitou o argumento de que o período de exercício da função seria suficiente para garantir sua permanência no cargo.

O julgamento foi relatado pelo desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, acompanhado pelos desembargadores Josemar Lopes Santos e Raimundo Moraes Bogéa.

O governo do Maranhão já havia tentado suspender a nomeação em maio de 2025, um dia após a posse. Na ocasião, o pedido foi rejeitado porque o tribunal considerou necessária uma análise mais aprofundada do recurso. Essa análise ocorreu na quinta-feira (22), quando os desembargadores decidiram reformar a sentença favorável à candidata.

Defesa diz que delegada está abalada

Após o julgamento, a defesa de Ariana informou ao Uol que ela está "muito abalada" tanto com a decisão quanto com a repercussão pública do caso. A servidora não pretende se manifestar neste momento, segundo seus representantes.

Apesar da reversão da sentença, a decisão não significou exoneração automática. Até a última atualização divulgada pelo CORREIO, Ariana ainda não havia sido formalmente desligada da Polícia Civil do Maranhão.