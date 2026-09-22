JUSTIÇA

Filha de procurador que virou delegada após ficar em 2.018º em concurso pede indenização de R$ 50 mil em processo contra candidato que expôs caso

Ariana Sampaio Sousa também obteve decisão para retirar do Instagram vídeo de candidato que questionou sua nomeação

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:56

Ariana e o pai processaram Kelson após vídeo Crédito: Reprodução

A delegada Ariana Sampaio Sousa, filha do subprocurador-geral de Justiça do Maranhão Francisco Barros Sousa, pede R$ 50 mil em indenização por danos morais em uma ação movida contra um candidato que questionou nas redes sociais a nomeação dela para o cargo. As informações são do UOL.

Ariana também conseguiu na Justiça uma decisão para retirar do ar um vídeo publicado pelo candidato, que expôs a decisão judicial que permitiu sua posse. No entanto, o vídeo segue disponível nas redes sociais de Kelson Francisco, que participou do mesmo concurso para delegado e publicou um vídeo no Instagram comentando a nomeação de Ariana.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal 1 de 5

Segundo a delegada, o conteúdo ultrapassou os limites da crítica e atribuiu a ela suposta fraude ou favorecimento. A defesa afirma que a ação busca impedir o que classificou como um “linchamento público a partir de uma versão inverídica”. Ariana também sustenta no processo que a publicação citou o nome do pai dela, que é procurador de Justiça, e do tio, o desembargador Raimundo Barros.

Na última quarta-feira (11), o juiz Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, da 0ª Vara Cível de São Luís, concedeu tutela de urgência e determinou a retirada do vídeo. A mesma decisão ordenou a exclusão do conteúdo de um perfil anônimo e a identificação do responsável pela conta.

Na decisão, o magistrado afirmou que a liberdade de expressão não autoriza a divulgação de acusações sem comprovação. “As alegações constantes nos vídeos publicados extrapolam o direito de crítica institucional”, afirmou o juiz. Também foi determinada a proibição de novas publicações que atribuam fraude ou favorecimento a Ariana sem provas, com multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento.

Procurado, Kelson afirmou que não havia sido intimado da decisão e contestou a iniciativa da delegada. “Eu apenas comentei decisões judiciais e nomeações públicas. Eles ficaram tão constrangidos que me processaram, e isso não é nem um pouco republicano, democrático e distorce completamente o sentido das funções públicas que eles exercem.”

Ariana foi eliminada ainda na primeira fase do concurso realizado em 2017 e ficou na 2.018ª posição na prova objetiva. O edital previa 20 vagas imediatas - 15 para ampla concorrência e cinco destinadas a pessoas com deficiência e negras - além de cadastro de reserva com 80 candidatos. A cláusula de barreira restringia a convocação para a etapa discursiva aos 225 primeiros classificados na ampla concorrência.