JUSTIÇA

Filha de procurador que virou delegada após ficar em 2.018º lugar em concurso processa candidato que expôs caso nas redes sociais

Ariana Sampaio Sousa e o pai aparecem como requerentes em ação distribuída à 6ª Vara Criminal de São Luí

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:23

Ariana e o pai processaram Kelson após vídeo Crédito: Reprodução

Ariana Sampaio Sousa, que tomou posse como delegada da Polícia Civil do Maranhão após ficar na 2.018ª colocação no concurso de 2017, entrou com uma ação criminal contra Kelson Francisco de Brito Lima. O processo, que também tem como requerente o pai dela, Francisco das Chagas Barros de Sousa, foi distribuído em 2 de setembro à 6ª Vara Criminal de São Luís.

A ação foi registrada na classe de crimes de calúnia, injúria e difamação. Conforme os dados disponíveis no sistema do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), o caso estava concluso para despacho em 2 de setembro. O registro processual não detalha, por si só, quais declarações ou trechos do vídeo motivaram a iniciativa judicial.

Ariana foi nomeada delegada em Bacabal 1 de 5

Kelson publicou um vídeo sobre a situação em 28 de agosto, cinco dias antes da distribuição do processo. Ariana e o pai, procurador do Ministério Público do Maranhão (MPMA), aparecem no polo ativo da ação, enquanto Kelson figura como requerido. A inclusão no processo não representa, por si só, reconhecimento de responsabilidade criminal.

Sem citar o processo, Kelson publicou um novo vídeo nas redes sociais negando a possibilidade de ter cometido crime. “Primeiramente, eu fiz a denúncia com base em documentos públicos, decisões judiciais e parecer do Ministério Público. […] Portanto, não houve intenção de violar sigilo ou a honra de ninguém. A minha crítica principal não era contra a pessoa denunciada, mas sim contra esse sistema”, fala.

“A minha crítica era contra essas decisões esquisitas que negam fatos e são erros esdrúxulos que, coincidentemente, favorece apenas algumas pessoas. Então, essa era a minha crítica”, completa Kelson.

Ariana assumiu o cargo de delegada em 12 de maio de 2025, após obter decisão favorável na Justiça. Ela havia sido eliminada na primeira fase do concurso, apesar de ter alcançado a pontuação mínima na prova objetiva. A nomeação ocorreu por sentença do juiz Osmar Gomes dos Santos, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, publicada em 7 de abril daquele ano.

O concurso, realizado em 2017, oferecia inicialmente 20 vagas e previa cadastro de reserva. O edital limitava a convocação para a prova discursiva aos 225 primeiros candidatos da ampla concorrência. A defesa de Ariana argumentou que uma lei estadual de 2024 permitia flexibilizar essa barreira, enquanto a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) sustenta que a candidata não teria cumprido os requisitos para avançar às etapas seguintes.