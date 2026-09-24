RIO DE JANEIRO

Filha de zelador ganha bolsa em colégio de elite depois de campanha na internet

Família havia procurado o colégio por uma bolsa, mas recebeu resposta negativa

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:35

Pai, filha e moradora que ajudou na campanha Crédito: Reprodução

Uma campanha nas redes sociais conseguiu o que Antônio Diogo Carvalho tentava havia meses: uma vaga para a filha Laura, de 2 anos e meio, no colégio Notre Dame de Ipanema, no Rio de Janeiro. O zelador trabalha em um prédio do bairro desde 2013 e queria matricular a menina na escola, mas a mensalidade estava fora do orçamento da família. Laura poderá começar a estudar lá em 2027.

Antes da repercussão, Antônio havia procurado o colégio para pedir uma bolsa. Recebeu a informação de que a unidade de Ipanema não oferecia bolsas filantrópicas. A história ganhou outro rumo quando Ana Beatriz Marcellus, moradora do prédio onde ele trabalha e amiga da família, gravou um vídeo sobre o desejo do pai.

Filha de zelador ganha bolsa em escola de elite 1 de 7

Havia um detalhe que tornava o pedido ainda mais curioso. Uma propaganda da escola mostrava uma bebê tão parecida com Laura que conhecidos perguntaram a Antônio se era sua filha. Ele soube depois que a imagem havia sido criada por inteligência artificial. Pai e filha passaram a brincar com a semelhança, e Laura acredita ser a criança da foto.

Ana publicou o vídeo primeiro no TikTok, onde alcançou cerca de 300 mil visualizações. No dia seguinte, levou a gravação ao Instagram. A publicação ultrapassou 5 milhões de visualizações em cinco dias, recebeu comentários de artistas e chegou à direção do Notre Dame.

Segundo José Alessandro, relações-públicas da escola, a direção discutiu o caso e pediu à mantenedora a criação excepcional de uma vaga para Laura. Ao jornal O Globo, ele afirmou que a unidade de Ipanema não possui programa de bolsas filantrópicas e que a medida foi pontual.