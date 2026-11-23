DECISÃO

Filha é condenada a pagar indenização após desviar dinheiro da aposentadoria e deixar a própria mãe passar fome

Mulher era curadora da vítima, escondeu uma das pensões e contratou seis empréstimos sem autorização judicial

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:29

Tribunal de Justiça de Minas Gerais Crédito: Rosana Magri/TJMG

Uma mulher foi condenada a pagar R$ 74,9 mil à própria mãe, uma pessoa com deficiência que chegou a passar fome enquanto tinha seus benefícios previdenciários desviados pela filha, em Frutal, em Minas Gerais. A condenada era responsável por administrar os rendimentos da vítima, mas escondeu a existência de uma das pensões e contratou empréstimos em nome dela sem autorização judicial, segundo informações do g1 Minas Gerais.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a mulher foi nomeada curadora da mãe e, entre setembro de 2022 e abril de 2024, ficou com os valores de uma segunda pensão por morte paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além do 13º salário do benefício. A vítima, que é analfabeta e tem sequelas neurológicas e motoras graves, recebia da filha apenas um salário mínimo.

A investigação também identificou seis empréstimos consignados contratados em nome da mãe sem a autorização judicial exigida. Os contratos previam o pagamento em 84 parcelas, descontadas diretamente dos benefícios previdenciários. Parte dos recursos foi usada pela filha para comprar um carro, registrado em seu próprio nome.

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Enquanto isso, a mãe vivia em condições precárias. Segundo o Ministério Público, ela passou fome e morava em uma residência com o telhado danificado e os muros escorados por pedaços de madeira. A situação foi identificada durante a investigação e em um estudo social realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O caso veio à tona depois que a vítima recebeu uma oferta de uma instituição financeira para contratar novos empréstimos. Durante o contato, foi informada de que tinha direito a dois benefícios previdenciários, mas desconhecia a existência de uma das pensões. A investigação foi conduzida pelo MPMG por meio de um Procedimento Investigatório Criminal.

A sentença foi divulgada em 9 de novembro pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Frutal. A mulher foi condenada a três anos, seis meses e 22 dias de reclusão, em regime aberto, por apropriação e desvio de bens e rendimentos de pessoa com deficiência. A pena foi substituída pelo pagamento de valor destinado à vítima e pela prestação de serviços à comunidade.