Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha mata pai idoso em estágio terminal durante surto psicótico

Corpo foi encontrado na segunda-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:49

Conjunto habitacional Rubens Lara, no Casqueiro
Crime ocorreu no Conjunto habitacional Rubens Lara, no Casqueiro Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa, suspeita de ter matado o próprio pai. O caso ocorreu na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo. A suspeita, de 43 anos, confessou o crime e afirmou que estava em um surto psicótico.

A mulher chegou à delegacia com a arma utilizada no crime e confessou ter matado o pai, segundo informações do portal G1. O corpo foi encontrado na segunda-feira (11), com sinais de disparos de arma de fogo. A vítima já estava sem sinais vitais quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, um conjunto habitacional no bairro Casqueiro.

A filha contou à polícia que era a única cuidadora do pai, que estava doente, em estágio terminal, e teria cometido o crime para atender a um pedido da própria vítima. Segundo ela, o pai pedia para morrer e ela acreditou que estaria reduzindo o sofrimento dele.

A mulher passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi conduzida à Cadeia Pública, onde permanece à disposição do Judiciário.

Mais recentes

Imagem - Saiba quais estados brasileiros têm maior risco de ciclones

Saiba quais estados brasileiros têm maior risco de ciclones
Imagem - Jovem engravida e só descobre no quinto mês de gestação: 'Gravidez silenciosa'

Jovem engravida e só descobre no quinto mês de gestação: 'Gravidez silenciosa'
Imagem - Candidata casada com homem condenado por tráfico poderá seguir em concurso para delegada

Candidata casada com homem condenado por tráfico poderá seguir em concurso para delegada

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
01

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Imagem - PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos
02

PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
03

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes