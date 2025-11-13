CRIME

Filha mata pai idoso em estágio terminal durante surto psicótico

Corpo foi encontrado na segunda-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:49

Uma mulher foi presa, suspeita de ter matado o próprio pai. O caso ocorreu na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo. A suspeita, de 43 anos, confessou o crime e afirmou que estava em um surto psicótico.

A mulher chegou à delegacia com a arma utilizada no crime e confessou ter matado o pai, segundo informações do portal G1. O corpo foi encontrado na segunda-feira (11), com sinais de disparos de arma de fogo. A vítima já estava sem sinais vitais quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, um conjunto habitacional no bairro Casqueiro.

A filha contou à polícia que era a única cuidadora do pai, que estava doente, em estágio terminal, e teria cometido o crime para atender a um pedido da própria vítima. Segundo ela, o pai pedia para morrer e ela acreditou que estaria reduzindo o sofrimento dele.