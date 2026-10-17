BRASIL

Filho da cantora gospel Gisele Nascimento atira e mata o tio após suposta agressão à mãe

Thiago, ex-cunhado da cantora gospel, morreu após ser baleado neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Metrópoles

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 20:58

Cantora gospel Gisele Nascimento Crédito: Reprodução

Thiago de Mattos Teixeira, ex-cunhado da cantora gospel Gisele Nascimento, morreu após ser baleado neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pelo filho da artista. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D’Or, mas não resistiu aos ferimentos.