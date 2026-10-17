Filho da cantora gospel Gisele Nascimento atira e mata o tio após suposta agressão à mãe

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Metrópoles
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 20:58
Thiago de Mattos Teixeira, ex-cunhado da cantora gospel Gisele Nascimento, morreu após ser baleado neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pelo filho da artista. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D’Or, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações divulgadas pelo portal Fuxico Gospel, Israel, de 21 anos, teria atirado contra o tio ao presenciar uma suposta agressão física contra a mãe. A coluna Fábia Oliveira apurou que Gisele teria ido à casa da ex-sogra para buscar os filhos, que vivem com o pai, Rogério Gentil, quando foi surpreendida por Thiago.