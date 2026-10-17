Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho da cantora gospel Gisele Nascimento atira e mata o tio após suposta agressão à mãe

Thiago, ex-cunhado da cantora gospel, morreu após ser baleado neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 20:58

Cantora gospel Gisele Nascimento
Cantora gospel Gisele Nascimento Crédito: Reprodução

Thiago de Mattos Teixeira, ex-cunhado da cantora gospel Gisele Nascimento, morreu após ser baleado neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pelo filho da artista. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D’Or, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Fuxico Gospel, Israel, de 21 anos, teria atirado contra o tio ao presenciar uma suposta agressão física contra a mãe. A coluna Fábia Oliveira apurou que Gisele teria ido à casa da ex-sogra para buscar os filhos, que vivem com o pai, Rogério Gentil, quando foi surpreendida por Thiago.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Homem matou ex a tiros porque não queria pagar pensão, afirma mãe da vítima

Homem matou ex a tiros porque não queria pagar pensão, afirma mãe da vítima
Imagem - Duas apostas da Bahia dividem prêmio principal de R$ 2 milhões da Lotofácil 3806

Duas apostas da Bahia dividem prêmio principal de R$ 2 milhões da Lotofácil 3806
Imagem - Reitor da PUC-PR morre aos 55 anos em acidente nos Estados Unidos

Reitor da PUC-PR morre aos 55 anos em acidente nos Estados Unidos