Filho de empresário, jovem de 19 anos morre após cair de caminhão durante carreata pró-Flávio Bolsonaro

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:22
O jovem Matheus Henrique Oliveira Silva, 19 anos, morreu após um acidente durante uma carreata em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na noite deste sábado (24), em Goianésia, no interior de Goiás. Ele estava na carroceria de um caminhão quando caiu do veículo em movimento. As informações são do g1.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rua Santos Dumont, no bairro Covoá. O jovem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu durante o trajeto para o Hospital Municipal. Testemunhas relataram à polícia que Matheus estava sobre a carroceria de um caminhão do tipo prancha, onde havia cerca de 20 pessoas reunidas ao redor de um carro de som. Em determinado momento, ele teria tentado descer do veículo ainda em movimento, perdido o equilíbrio e caído no chão.
A polícia investiga se o jovem foi atropelado pelo próprio caminhão após a queda. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Matheus era filho de um empresário do ramo automobilístico de Goianésia. Após a morte do jovem, familiares e amigos publicaram mensagens de pesar nas redes sociais. O perfil da empresa do pai também comunicou o falecimento.
Na homenagem, Matheus foi lembrado pela personalidade e pela forma como se relacionava com as pessoas. “Quem conheceu o Matheus sabe que ele carregava um brilho raro. Um jovem de valores admiráveis, marcado por uma educação exemplar, uma postura honrada e uma facilidade única de transformar conhecidos em amigos”, diz o texto publicado. A investigação deve esclarecer como ocorreu a queda e se houve atropelamento.