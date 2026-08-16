CRIME

Filho de policial civil, de 10 anos, morre baleado durante tentativa de roubo de moto

Polícia investiga o caso como latrocínio; pai foi atingido de raspão e suspeito também ficou ferido em São Paulo



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 21:00

Filho de policial civil, de 10 anos, morre baleado durante tentativa de roubo de moto Crédito: Reprodução

Um menino de 10 anos, filho de um policial civil, morreu após ser baleado durante uma tentativa de roubo de motocicleta na manhã deste domingo (16), em São Paulo. O caso é investigado como latrocínio pela Polícia Civil.

O crime ocorreu por volta das 11h, na rua Pedro Feliciano Domingues, na Vila Iorio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial estava de folga e levava o filho na garupa da motocicleta quando foi abordado por um homem armado.

Houve uma troca de tiros. O policial foi atingido de raspão, enquanto a criança levou um tiro no tórax. O menino foi socorrido e levado ao Hospital Penteado, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito também foi baleado e encaminhado ao Pronto-Socorro da Brasilândia. A ocorrência é investigada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Polícia Civil lamenta morte

A Polícia Civil de São Paulo publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte da criança.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do filho do nosso colega policial civil, Vinicius Fofa de Campos."