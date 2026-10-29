Filho do ex-jogador Serginho Chulapa é preso por violência doméstica

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Metrópoles
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:25
O filho do ex-jogador de futebol Serginho Chulapa, ídolo de São Paulo e Santos, Sérgio Bernardino Filho, foi preso em flagrante na madrugada dessa quarta-feira (28/10) na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, por violência doméstica contra a mãe, de 63 anos, e irmã, de 42 anos.
Segundo a Polícia Civil, Sérgio Filho, de 34 anos, foi preso em flagrante após policiais militares (PMs) apurarem que ele foi até a residência da família para buscar pertences pessoais e iniciar uma discussão com os parentes.