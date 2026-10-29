Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho do ex-jogador Serginho Chulapa é preso por violência doméstica

Sérgio Bernardino Filho, filho do ex-jogador e ídolo do Santos e São Paulo, foi preso por violência doméstica contra mãe e irmã

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:25

Sérgio Filho, filho de Chulapa, é conduzido
Sérgio Filho, filho de Chulapa, é conduzido Crédito: Reprodução/TV Record

O filho do ex-jogador de futebol Serginho Chulapa, ídolo de São Paulo e Santos, Sérgio Bernardino Filho, foi preso em flagrante na madrugada dessa quarta-feira (28/10) na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, por violência doméstica contra a mãe, de 63 anos, e irmã, de 42 anos.

Segundo a Polícia Civil, Sérgio Filho, de 34 anos, foi preso em flagrante após policiais militares (PMs) apurarem que ele foi até a residência da família para buscar pertences pessoais e iniciar uma discussão com os parentes.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro

Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro
Imagem - Declaração de Flávio como 'presidente eleito' causa incômodo no governo Trump, diz coluna

Declaração de Flávio como 'presidente eleito' causa incômodo no governo Trump, diz coluna
Imagem - Vice de Flávio Bolsonaro reconhece derrota para Lula, diz que 'sistema' foi contra chapa e promete: 'Não vamos desistir do Brasil'

Vice de Flávio Bolsonaro reconhece derrota para Lula, diz que 'sistema' foi contra chapa e promete: 'Não vamos desistir do Brasil'