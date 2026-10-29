SP

Filho do ex-jogador Serginho Chulapa é preso por violência doméstica

Sérgio Bernardino Filho, filho do ex-jogador e ídolo do Santos e São Paulo, foi preso por violência doméstica contra mãe e irmã

Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:25

Sérgio Filho, filho de Chulapa, é conduzido Crédito: Reprodução/TV Record

O filho do ex-jogador de futebol Serginho Chulapa, ídolo de São Paulo e Santos, Sérgio Bernardino Filho, foi preso em flagrante na madrugada dessa quarta-feira (28/10) na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, por violência doméstica contra a mãe, de 63 anos, e irmã, de 42 anos.