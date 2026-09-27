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Filho do ministro Alexandre de Moraes se casa em espaço de luxo com segurança reforçada

Havia o receio de que o casamento de Alexandre Barci de Moraes fosse marcados por protestos

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08:11

Alexandre Barci de Moraes casou em SP
Alexandre Barci de Moraes casou em SP Crédito: Divulgação

O filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes casou-se na tarde deste sábado, 26, em cerimônia que teve forte esquema de segurança nos arredores de um espaço de festas na região de Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo.

Diante da crise na Corte e das revelações recentes indicando diálogos entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, havia o receio de que o casamento de Alexandre Barci de Moraes fosse marcados por protestos, mas não houve registro de manifestações no local.

Alexandre e Viviane de Moraes

Viviane cumprimenta Michel Temer, que indicou Moraes ao STF por Reprodução
Viviane por Reprodução
Alexandre e Viviane por Reprodução
Viviane e Alexandre ao lado ministro Barroso por Reprodução
Viviane foi com Moraes para jogo do Corinthians por Estadão Conteúdo
Viviane e Alexandre de Moraes por Reprodução
Moraes e Viviane por Reprodução
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Viviane cumprimenta Michel Temer, que indicou Moraes ao STF por Reprodução

Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 15h. Para limitar o acesso às proximidades de onde ocorreu o casamento, foram mobilizadas desde a Polícia Judicial, que comandou o esquema de segurança, até a Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), além disso, ajudaram a restringir o trânsito até o local. Imprensa e população geral não conseguiram se aproximar a menos de 200 metros do espaço

As medidas de segurança adotadas incluíram o bloqueio de uma passarela de pedestres nos arredores do Shopping Cidade Jardim e o fechamento de ao menos uma das entradas do Parque Linear Bruno Covas, o que incomodou ciclistas que tentaram acessar o espaço neste sábado.

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Como o Estadão revelou no dia 1.º de setembro, detalhes de mensagens trocadas entre o ministro e o banqueiro Daniel Vorcaro estão descritos em relatório da Polícia Federal. Os diálogos, extraídos pela PF do celular do dono do Master, mostram o banqueiro pedindo auxílio e orientações a Alexandre de Moraes sobre as investigações envolvendo o banco.

Os filhos de Moraes aparecem também nos diálogos. Conforme as mensagens, o Banco Master emitiu, em outubro de 2025, cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para Alexandre e Giuliana, a pedido do escritório Barci de Moraes - onde eles trabalham.

Segundo o documento divulgado pelo Estadão, o ministro editou minuta de contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes. Ainda no relatório, há registro de um segundo contrato de Vorcaro com o escritório, com valor de R$ 50 milhões e que foi pago por meio da transferência de cotas de duas aeronaves dele, em uma espécie de sociedade oculta, apontam os diálogos.

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Alexandre de Moraes

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