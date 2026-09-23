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Filhote de onça-parda é encontrado dentro de residência

Animal foi resgatado pela Defesa Civil de Itaí

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:17

Filhote de onça-parda é encontrada dentro de residência de Itaí
Filhote de onça-parda é encontrada dentro de residência de Itaí Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Itaí

A Defesa Civil de Itaí, no interior de São Paulo, realizou, na manhã desta quarta-feira (23), o resgate de um filhote de onça-parda que havia entrado em uma residência no bairro Capitão Cesário.

A equipe foi acionada e realizou o atendimento com segurança, preservando tanto a integridade dos moradores quanto o bem-estar do animal.

Após o resgate, o filhote foi encaminhado ao Centro de Medicina e Pesquisas em Animais Selvagens (CEMPAS), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, onde receberá os cuidados necessários e passará por avaliação especializada.

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