Filhote de onça-parda é encontrado dentro de residência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:17
A Defesa Civil de Itaí, no interior de São Paulo, realizou, na manhã desta quarta-feira (23), o resgate de um filhote de onça-parda que havia entrado em uma residência no bairro Capitão Cesário.
A equipe foi acionada e realizou o atendimento com segurança, preservando tanto a integridade dos moradores quanto o bem-estar do animal.
Após o resgate, o filhote foi encaminhado ao Centro de Medicina e Pesquisas em Animais Selvagens (CEMPAS), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, onde receberá os cuidados necessários e passará por avaliação especializada.