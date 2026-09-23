BRASIL

Filhote de onça-parda é encontrado dentro de residência

Animal foi resgatado pela Defesa Civil de Itaí

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:17

Filhote de onça-parda é encontrada dentro de residência de Itaí Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Itaí

A Defesa Civil de Itaí, no interior de São Paulo, realizou, na manhã desta quarta-feira (23), o resgate de um filhote de onça-parda que havia entrado em uma residência no bairro Capitão Cesário.

A equipe foi acionada e realizou o atendimento com segurança, preservando tanto a integridade dos moradores quanto o bem-estar do animal.