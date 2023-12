Fim da dependência de combustível fóssil é imperativo, diz Marina

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou neste sábado, 9, que é "imperativo" eliminar a dependência dos combustíveis fósseis, mas ponderou que os países ricos precisam liderar o processo.



Marina discursou durante reunião ministerial de alto nível na 28ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP-28), em Dubai. Em sua fala, a ministra disse ainda que o mundo precisa agir com "sentido de urgência" diante do aquecimento global.