MUDANÇA NO TRABALHO

Fim da escala 6x1: as duas folgas serão no fim de semana? Quando começa? Tire suas dúvidas

Veja quais os próximos passos após aprovação

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:48

Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado, nesta quarta-feira (14), encerrou a votação da proposta no Congresso, mas ainda não altera imediatamente as jornadas de trabalho. O próximo passo será a promulgação da emenda constitucional. Só a partir dessa formalização começarão a correr os prazos para a redução das horas trabalhadas e a ampliação dos descansos.

A PEC 221/2019 passou nos dois turnos com o mesmo placar: 75 votos favoráveis e um contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O texto estabelece dois dias de repouso remunerado por semana, um deles preferencialmente aos domingos, e reduz o limite semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

Proposta precisa de sanção presidencial?

A mudança não será enviada ao presidente da República para sanção. Como se trata de uma emenda à Constituição, a promulgação cabe às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Nesse procedimento, não há possibilidade de veto presidencial.

Também não será necessária uma nova votação na Câmara. O Senado manteve a versão aprovada pelos deputados, permitindo que a proposta siga diretamente para a formalização pelo Congresso.

Quando começam as mudanças?

A primeira etapa ocorrerá 60 dias após a promulgação. Encerrado esse prazo, as empresas deverão adotar, como regra geral, cinco dias de trabalho e dois de descanso remunerado. A jornada máxima será reduzida inicialmente para 42 horas semanais.

Esse limite permanecerá por 12 meses. Depois, haverá uma nova redução, para 40 horas por semana, completando uma transição de 14 meses desde a promulgação.

Se a emenda for promulgada ainda em outubro, a primeira mudança começará em dezembro de 2026, e a etapa final será alcançada em dezembro de 2027. O calendário definitivo dependerá da data em que o Congresso formalizar a emenda.

Como ficará a jornada diária?

Durante a fase de 42 horas semanais, acordos ou convenções coletivas poderão permitir a ampliação da duração diária para distribuir a carga em cinco dias. Se a divisão for igual, serão oito horas e 24 minutos por dia.

Concluída a transição, a regra geral será de até oito horas diárias e 40 horas semanais. O texto admite compensação de horários e redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho.

As duas folgas serão aos sábados e domingos?

A proposta não determina que todos os trabalhadores tenham o fim de semana livre. O texto estabelece dois dias de repouso remunerado, com preferência para que um deles seja aos domingos. Assim, a distribuição dos descansos poderá variar conforme a atividade e a organização das escalas.

Também será possível, excepcionalmente, negociar uma escala diferente da 5x2 por acordo ou convenção coletiva. Nessa situação, a compensação dos descansos deverá ocorrer dentro do mesmo mês, preservando ao menos uma folga semanal e, na média mensal, o equivalente a dois dias de repouso remunerado por semana.

Isso significa que poderá haver uma semana com seis dias trabalhados, desde que o descanso adicional seja concedido em outro momento do mesmo mês, conforme a negociação coletiva.

O salário poderá ser reduzido?

A redução da jornada não poderá ser acompanhada de corte salarial. A garantia integra o texto aprovado e deverá ser respeitada durante a implementação das novas regras.

Terceirizados do poder público terão outro prazo?

Sim. As empresas que prestam serviços à administração pública terão 12 meses após a promulgação para adaptar a escala dos empregados, em vez dos 60 dias previstos na regra geral. O tratamento diferenciado busca evitar a interrupção de serviços públicos executados por terceirizados.

Já os contratos aditados depois dos primeiros 60 dias da promulgação deverão observar a nova jornada instituída pela emenda.

Há exceção para trabalhadores com salários mais altos?

O texto prevê uma regra específica para empregados que tenham diploma de nível superior e remuneração mensal igual ou superior a duas vezes e meia o teto dos benefícios do INSS. Nesse grupo, a redução da jornada diária não será aplicada automaticamente.

A diminuição poderá ocorrer por iniciativa do empregador ou se estiver prevista em acordo ou convenção coletiva. O direito à escala 5x2, contudo, deverá ser observado também nesses casos.

O que ainda poderá ser regulamentado?

A aprovação não encerra todas as discussões sobre a aplicação das novas regras. Durante a sessão, o relator da proposta, senador Omar Aziz (PSD-AM), reconheceu a necessidade de regulamentar rapidamente questões relacionadas às cargas horárias de setores específicos.

Uma emenda apresentada por Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) buscava explicitar que a mudança não reduziria jornadas já inferiores a 40 horas semanais. Omar considerou que a alteração afetaria o conteúdo da proposta, e Oriovisto retirou o destaque que permitiria sua votação separada. A sugestão, portanto, não foi incorporada ao texto aprovado.

Outra frente dependerá de lei complementar. A PEC permite a criação de medidas temporárias para amenizar os impactos da redução da jornada sobre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Esses mecanismos ainda precisarão ser discutidos e aprovados.

A jornada flexível também foi aprovada?

Não. A proposta que permite um regime de remuneração conforme as horas trabalhadas tramita separadamente, na PEC 12/2026, apresentada pelo senador Rogerio Marinho (PL-RN).

Durante a votação do fim da escala 6x1, parlamentares defenderam esse modelo como uma discussão futura. Representantes do governo, por outro lado, criticaram a iniciativa e alertaram para a possibilidade de mudanças posteriores nas garantias aprovadas.

A jornada flexível não integra a PEC 221/2019 que seguirá para promulgação.

Como foi concluída a votação?

A proposta tem como primeiro signatário o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e foi relatada no Senado por Omar Aziz. A Câmara aprovou o texto em maio, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado concluiu sua análise em setembro.

No plenário, a PEC passou por cinco sessões de discussão em primeiro turno. Um requerimento de calendário especial, aprovado pelos senadores, dispensou as três sessões de discussão previstas para o segundo turno e permitiu concluir a votação na mesma noite.