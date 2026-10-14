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Fim da escala 6x1 pode ser votado nesta quarta-feira (14) no Senado

PEC prevê redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:39

A líder do governo, Teresa Leitão, defende da tribuna a aprovação da PEC
A líder do governo, Teresa Leitão, defende da tribuna a aprovação da PEC Crédito: Ton Molina/Agência Senado Fonte: Agência Senado

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 pode ser votada nesta quarta-feira (14) no Senado Federal. A votação depende da conclusão da quinta e última sessão de discussão em primeiro turno e da aprovação de um requerimento para acelerar a tramitação.

A proposta, identificada como PEC 221/2019, foi discutida em Plenário na terça-feira (13). A senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo, anunciou um pedido de calendário especial que pode permitir a conclusão dos dois turnos de votação ainda nesta quarta.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que o requerimento para reduzir os intervalos entre as etapas deverá ser votado após a última sessão de discussão do primeiro turno.

De autoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), a proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No Senado, o texto recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM).

O que prevê a proposta?

O texto estabelece a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. Também prevê dois dias de repouso semanal remunerado, preferencialmente um deles aos domingos.

A mudança seria implementada em duas etapas: dois meses após a publicação da emenda, o limite semanal passaria a 42 horas. Um ano depois, a jornada seria reduzida para 40 horas semanais.

A proposta também prevê que a jornada diária não ultrapasse oito horas, com possibilidade de compensação de horários e redução por meio de acordo ou convenção coletiva.

Como funciona a votação?

Para ser aprovada, uma PEC precisa passar por dois turnos de votação no Senado e receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um deles.

Antes da votação em primeiro turno, são necessárias cinco sessões de discussão. Para o segundo turno, são previstas mais três sessões. A aprovação do calendário especial pode permitir que os intervalos regimentais sejam reduzidos, abrindo caminho para uma votação mais rápida.

Se aprovada no Senado, a proposta seguirá conforme as regras de tramitação das emendas constitucionais.

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Senado Escala 6x1

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