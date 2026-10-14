JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 pode ser votado nesta quarta-feira (14) no Senado

PEC prevê redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:39

A líder do governo, Teresa Leitão, defende da tribuna a aprovação da PEC Crédito: Ton Molina/Agência Senado Fonte: Agência Senado

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 pode ser votada nesta quarta-feira (14) no Senado Federal. A votação depende da conclusão da quinta e última sessão de discussão em primeiro turno e da aprovação de um requerimento para acelerar a tramitação.

A proposta, identificada como PEC 221/2019, foi discutida em Plenário na terça-feira (13). A senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo, anunciou um pedido de calendário especial que pode permitir a conclusão dos dois turnos de votação ainda nesta quarta.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia? 1 de 34

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que o requerimento para reduzir os intervalos entre as etapas deverá ser votado após a última sessão de discussão do primeiro turno.

De autoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), a proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No Senado, o texto recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM).

O que prevê a proposta?

O texto estabelece a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. Também prevê dois dias de repouso semanal remunerado, preferencialmente um deles aos domingos.

A mudança seria implementada em duas etapas: dois meses após a publicação da emenda, o limite semanal passaria a 42 horas. Um ano depois, a jornada seria reduzida para 40 horas semanais.

A proposta também prevê que a jornada diária não ultrapasse oito horas, com possibilidade de compensação de horários e redução por meio de acordo ou convenção coletiva.

Como funciona a votação?

Para ser aprovada, uma PEC precisa passar por dois turnos de votação no Senado e receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um deles.

Antes da votação em primeiro turno, são necessárias cinco sessões de discussão. Para o segundo turno, são previstas mais três sessões. A aprovação do calendário especial pode permitir que os intervalos regimentais sejam reduzidos, abrindo caminho para uma votação mais rápida.