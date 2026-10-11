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Fim da escala 6x1: Senado deve votar proposta na próxima quarta-feira (15)

PEC prevê jornada de 40 horas semanais sem redução salarial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:19

Fim da escala 6x1: Senado deve votar proposta na próxima quarta-feira (15) Crédito: Ton Molina/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para quarta-feira (15) a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Antes da votação, o texto passará por duas sessões de discussão, previstas para terça-feira (14) e quarta-feira.

A proposta, identificada como PEC 221/2019, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está em análise no Plenário do Senado. O texto prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem corte de salários.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Em nota divulgada na sexta-feira (9), Alcolumbre afirmou que pretende conduzir a votação com “responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental”. Segundo o presidente do Senado, cada parlamentar poderá decidir livremente sobre a proposta.

Votação pode ser concluída em outubro

Pelo rito previsto no Regimento do Senado, uma PEC precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Após essa etapa, são necessárias outras três sessões de discussão antes da votação em segundo turno.

A primeira sessão de discussão da proposta ocorreu na terça-feira (6), a segunda na quarta-feira (7) e a terceira na quinta-feira (8). Com as sessões previstas para a próxima semana, o Senado poderá avançar na tramitação do texto.

A proposta já recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM). Novas emendas ainda podem ser apresentadas durante a análise em Plenário.

Uma alternativa para acelerar a tramitação é a aprovação de um calendário especial. Na quarta-feira (7), Davi Alcolumbre afirmou que colocaria em votação um eventual requerimento com esse objetivo, caso fosse apresentado à Mesa do Senado.

Segundo o presidente, até sexta-feira (9) não havia requerimento formalizado. A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), informou que estava recolhendo assinaturas para tentar acelerar a análise da PEC.

Se o calendário especial for aprovado, a proposta poderá ter a votação concluída antes do prazo previsto pelo rito habitual.

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