TRABALHO

Fim da escala 6x1: Senado deve votar proposta na próxima quarta-feira (15)

PEC prevê jornada de 40 horas semanais sem redução salarial

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:19

Fim da escala 6x1: Senado deve votar proposta na próxima quarta-feira (15) Crédito: Ton Molina/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para quarta-feira (15) a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Antes da votação, o texto passará por duas sessões de discussão, previstas para terça-feira (14) e quarta-feira.

A proposta, identificada como PEC 221/2019, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está em análise no Plenário do Senado. O texto prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem corte de salários.

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Em nota divulgada na sexta-feira (9), Alcolumbre afirmou que pretende conduzir a votação com “responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental”. Segundo o presidente do Senado, cada parlamentar poderá decidir livremente sobre a proposta.

Votação pode ser concluída em outubro

Pelo rito previsto no Regimento do Senado, uma PEC precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Após essa etapa, são necessárias outras três sessões de discussão antes da votação em segundo turno.

A primeira sessão de discussão da proposta ocorreu na terça-feira (6), a segunda na quarta-feira (7) e a terceira na quinta-feira (8). Com as sessões previstas para a próxima semana, o Senado poderá avançar na tramitação do texto.

A proposta já recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM). Novas emendas ainda podem ser apresentadas durante a análise em Plenário.

Uma alternativa para acelerar a tramitação é a aprovação de um calendário especial. Na quarta-feira (7), Davi Alcolumbre afirmou que colocaria em votação um eventual requerimento com esse objetivo, caso fosse apresentado à Mesa do Senado.

Segundo o presidente, até sexta-feira (9) não havia requerimento formalizado. A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), informou que estava recolhendo assinaturas para tentar acelerar a análise da PEC.