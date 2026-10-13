TRABALHO

Fim da escala 6x1: Senado vota proposta nesta quarta-feira (14)

Texto prevê jornada de 40 horas semanais sem redução salarial

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:23

Senado Federal Crédito: Divulgação

O Senado Federal deve votar nesta quarta-feira (14) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A votação em primeiro turno foi marcada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e depende do cumprimento das etapas de discussão previstas no regimento.

A proposta é a PEC 221/2019, que prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem corte de salários. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em análise no plenário do Senado.

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Antes da votação, a matéria precisa passar por duas sessões de discussão, previstas para terça-feira (13) e quarta-feira (14), conforme o calendário divulgado pela Agência Senado.

Após a votação em primeiro turno, a PEC ainda deverá passar por outras três sessões de discussão antes de ser submetida ao segundo turno. Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa receber o apoio de pelo menos três quintos dos senadores, em dois turnos de votação.

Em comunicado divulgado na sexta-feira (9), Alcolumbre afirmou que a proposta será conduzida com responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental. Segundo ele, caberá a cada senador decidir livremente sobre o texto.