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Fim da escala 6x1: Senado vota proposta nesta quarta-feira (14)

Texto prevê jornada de 40 horas semanais sem redução salarial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:23

Senado Federal
Senado Federal Crédito: Divulgação

O Senado Federal deve votar nesta quarta-feira (14) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A votação em primeiro turno foi marcada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e depende do cumprimento das etapas de discussão previstas no regimento.

A proposta é a PEC 221/2019, que prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem corte de salários. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em análise no plenário do Senado.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Antes da votação, a matéria precisa passar por duas sessões de discussão, previstas para terça-feira (13) e quarta-feira (14), conforme o calendário divulgado pela Agência Senado.

Após a votação em primeiro turno, a PEC ainda deverá passar por outras três sessões de discussão antes de ser submetida ao segundo turno. Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa receber o apoio de pelo menos três quintos dos senadores, em dois turnos de votação.

Em comunicado divulgado na sexta-feira (9), Alcolumbre afirmou que a proposta será conduzida com responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental. Segundo ele, caberá a cada senador decidir livremente sobre o texto.

A PEC já recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM). Novas emendas ainda podem ser apresentadas durante a tramitação.

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Escala 6x1

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