MUDANÇA

Fim do vestibular? Projeto prevê acesso universal a universidades públicas no Brasil

Todo estudante que concluir o ensino médio terá acesso assegurado às universidades públicas

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:31

Fim do vestibular? Projeto prevê acesso universal a universidades públicas no Brasil Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os vestibulares para ingressar em universidades públicas do Brasil podem acabar. É o que prevê o Projeto de Lei 3029/26 (PL), que estabelece a proibição de processos seletivos de caráter eliminatório, como vestibulares e exames de ingresso, no ensino superior público. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Pela proposta, todo estudante que concluir o ensino médio terá acesso assegurado às universidades públicas, cabendo ao poder público ampliar a oferta de vagas de forma progressiva.

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Para organizar a entrada sem a realização de vestibulares, o projeto determina que as instituições públicas implementem um “ciclo básico comum”, de caráter obrigatório e não eliminatório, como etapa inicial da formação.

Essa fase servirá para o nivelamento acadêmico, orientação formativa e introdução do aluno às diferentes áreas do conhecimento. Apenas após a conclusão desse ciclo, o estudante progredirá para o curso de graduação específico escolhido.

O objetivo, segundo a autora do projeto, deputada Duda Salabert (Psol-MG), é garantir o acesso ao ensino superior. “A instituição de um ciclo básico comum, obrigatório e não eliminatório, permite conciliar democratização do acesso com qualidade acadêmica, oferecendo nivelamento, orientação e formação inicial ampla aos estudantes”, defendeu a parlamentar.

O texto proíbe que alunos sejam excluídos do sistema por falta de vagas durante essa transição.

Pela proposta, os critérios de progressão do ciclo básico para a graduação deverão incorporar políticas de ação afirmativa. O objetivo é garantir equidade no acesso para estudantes de baixa renda, oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, além de pessoas trans e travestis.

O Estado também será obrigado a garantir políticas de permanência estudantil para que os alunos consigam concluir os cursos, fornecendo assistência financeira, moradia, alimentação, transporte, acesso digital e apoio pedagógico.