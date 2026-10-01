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Fim do vestibular? Projeto prevê acesso universal a universidades públicas no Brasil

Todo estudante que concluir o ensino médio terá acesso assegurado às universidades públicas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:31

Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo
Fim do vestibular? Projeto prevê acesso universal a universidades públicas no Brasil Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os vestibulares para ingressar em universidades públicas do Brasil podem acabar. É o que prevê o Projeto de Lei 3029/26 (PL), que estabelece a proibição de processos seletivos de caráter eliminatório, como vestibulares e exames de ingresso, no ensino superior público. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Pela proposta, todo estudante que concluir o ensino médio terá acesso assegurado às universidades públicas, cabendo ao poder público ampliar a oferta de vagas de forma progressiva.

Veja as 10 melhores universidades do mundo em 2027, segundo o Times Higher Education

1) Universidade de Oxford, no Reino Unido por Reprodução
2) Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos por Reprodução
3) Universidade de Princeton, nos Estados Unidos por Reprodução
3) Universidade de Stanford, nos Estados Unidos por Reprodução
5) Universidade de Cambridge, nos Reino Unido por Reprodução
6) Universidade de Harvard, nos Estados Unidos por Shutterstock
7) Instituto Tecnológico da Califórnia (Caltech), nos Estados Unidos por Reprodução
8) Imperial College Lon)don, na Inglaterra por Reprodução
9) Universidade da California, Berkeley por Reprodução
10) Universidade de Yale, nos Estados Unidos por Reprodução
1 de 10
1) Universidade de Oxford, no Reino Unido por Reprodução

Para organizar a entrada sem a realização de vestibulares, o projeto determina que as instituições públicas implementem um “ciclo básico comum”, de caráter obrigatório e não eliminatório, como etapa inicial da formação.

Essa fase servirá para o nivelamento acadêmico, orientação formativa e introdução do aluno às diferentes áreas do conhecimento. Apenas após a conclusão desse ciclo, o estudante progredirá para o curso de graduação específico escolhido.

O objetivo, segundo a autora do projeto, deputada Duda Salabert (Psol-MG), é garantir o acesso ao ensino superior. “A instituição de um ciclo básico comum, obrigatório e não eliminatório, permite conciliar democratização do acesso com qualidade acadêmica, oferecendo nivelamento, orientação e formação inicial ampla aos estudantes”, defendeu a parlamentar.

O texto proíbe que alunos sejam excluídos do sistema por falta de vagas durante essa transição.

Pela proposta, os critérios de progressão do ciclo básico para a graduação deverão incorporar políticas de ação afirmativa. O objetivo é garantir equidade no acesso para estudantes de baixa renda, oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, além de pessoas trans e travestis.

O Estado também será obrigado a garantir políticas de permanência estudantil para que os alunos consigam concluir os cursos, fornecendo assistência financeira, moradia, alimentação, transporte, acesso digital e apoio pedagógico.

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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