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Fim dos zoológicos no Brasil? Projeto na Câmara prevê fechamento de unidades até 2028

Proposta também abrange aquários, ecoparques e safáris

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:23

Fim dos zoológicos no Brasil? Projeto na Câmara prevê fechamento de unidades até 2028 Crédito: Divulgação

Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê a proibição de zoológicos destinados à exibição pública de animais silvestres e exóticos no Brasil. O PL 2648/26 também inclui aquários, ecoparques, safáris e empreendimentos semelhantes.

Se aprovado, o texto estabelece que os estabelecimentos que já funcionam no país terão até dois anos para serem desativados. Durante esse período, não poderão ser concedidas novas licenças, ampliadas as atividades ou autorizada a entrada de novos animais.

A proposta é de autoria da deputada Luizianne Lins (Rede-CE) e da então deputada Heloísa Helena (RJ). As parlamentares argumentam que a manutenção de animais para exibição pública não seria compatível com avanços relacionados ao bem-estar animal.

Confira fotos do Zoo Noturno em Salvador

Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO
Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Criança observando a cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Tamanduá-bandeira com filhote de seis meses nas costas por Sora Maia/CORREIO
Primeiro Zoo Noturno de 2026 em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Jaguatirica por Sora Maia/CORREIO
A onça-parda do zoo foi resgatada do tráfico ilegal de animais no Rio de Janeiro por Sora Maia/CORREIO
A onça-parda do zoo foi resgatada do tráfico ilegal de animais no Rio de Janeiro por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
O público pôde tocar na pele de Pérola e descobriram que era gelada por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
Samantha Grimaldi é bióloga do setor de educação ambiental do Parque Zoobotânico da Bahia por Sora Maia/CORREIO
Samantha Grimaldi é bióloga do setor de educação ambiental do Parque Zoobotânico da Bahia por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
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Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO

Pelo projeto, os estabelecimentos deverão elaborar planos para a transferência gradual e segura dos animais.

O destino previsto são os Centros de Reabilitação da Fauna (CRF) ou santuários autorizados pelos órgãos ambientais. A prioridade seria a proteção e a reabilitação dos animais e, quando possível, a reintrodução na natureza.

O texto também proíbe atividades comerciais, recreativas ou de entretenimento baseadas na exposição pública dos animais.

A visitação aos centros e santuários ficaria restrita a pesquisadores, profissionais e estudantes. Atividades educativas monitoradas também poderiam ocorrer, desde que não provoquem estresse ou prejudiquem o bem-estar dos animais.

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado e passar pelas demais etapas do processo legislativo.

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