MUDANÇA

Fim dos zoológicos no Brasil? Projeto na Câmara prevê fechamento de unidades até 2028

Proposta também abrange aquários, ecoparques e safáris

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:23

Fim dos zoológicos no Brasil? Projeto na Câmara prevê fechamento de unidades até 2028 Crédito: Divulgação

Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê a proibição de zoológicos destinados à exibição pública de animais silvestres e exóticos no Brasil. O PL 2648/26 também inclui aquários, ecoparques, safáris e empreendimentos semelhantes.

Se aprovado, o texto estabelece que os estabelecimentos que já funcionam no país terão até dois anos para serem desativados. Durante esse período, não poderão ser concedidas novas licenças, ampliadas as atividades ou autorizada a entrada de novos animais.

A proposta é de autoria da deputada Luizianne Lins (Rede-CE) e da então deputada Heloísa Helena (RJ). As parlamentares argumentam que a manutenção de animais para exibição pública não seria compatível com avanços relacionados ao bem-estar animal.

Confira fotos do Zoo Noturno em Salvador 1 de 17

Pelo projeto, os estabelecimentos deverão elaborar planos para a transferência gradual e segura dos animais.

O destino previsto são os Centros de Reabilitação da Fauna (CRF) ou santuários autorizados pelos órgãos ambientais. A prioridade seria a proteção e a reabilitação dos animais e, quando possível, a reintrodução na natureza.

O texto também proíbe atividades comerciais, recreativas ou de entretenimento baseadas na exposição pública dos animais.

A visitação aos centros e santuários ficaria restrita a pesquisadores, profissionais e estudantes. Atividades educativas monitoradas também poderiam ocorrer, desde que não provoquem estresse ou prejudiquem o bem-estar dos animais.

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania.