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Finados é feriado ou dia normal de trabalho? Veja quais são os direitos dos trabalhadores

Data é feriado nacional e prevê folga como regra geral; advogada explica quando as empresas podem funcionar e como deve ser feita a compensação para quem trabalhar

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:30

Finados é feriado ou dia normal de trabalho? Veja quais são os direitos dos trabalhadores
Finados é feriado ou dia normal de trabalho? Veja quais são os direitos dos trabalhadores Crédito: Imagem gerada pela IA

Esta segunda-feira (2) é feriado nacional pelo Dia de Finados, celebrado em todo o Brasil. Embora a data represente uma folga para a maioria dos trabalhadores, alguns setores podem manter as atividades, desde que cumpram as exigências previstas na legislação. Para quem precisa trabalhar, existem regras específicas sobre remuneração e compensação do descanso.

Segundo Letícia May Koga, advogada trabalhista da Weiss Advocacia, a regra geral é que os trabalhadores tenham direito à folga nos feriados nacionais. No entanto, determinadas atividades podem funcionar nessas datas, conforme as autorizações legais e as normas aplicáveis a cada categoria.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

“Isso significa que, em regra, os trabalhadores têm direito à folga, mas há atividades que podem funcionar na data, conforme as autorizações e regras aplicáveis. Quando o trabalho no feriado é permitido, a empresa deve observar as condições de compensação, como o pagamento em dobro ou a concessão de outra folga, de acordo com a legislação e as normas coletivas”, explica a especialista.

Quem pode trabalhar no feriado de Finados?

Nem todos os estabelecimentos precisam suspender as atividades nesta segunda-feira. Algumas categorias e setores podem funcionar durante feriados, desde que atendam às exigências legais específicas. No caso do comércio, por exemplo, é necessário observar as regras aplicáveis ao setor, incluindo a legislação vigente e as disposições das convenções e dos acordos coletivos de trabalho.

Por isso, o funcionamento de uma empresa no feriado não depende apenas de uma decisão do empregador. É necessário verificar se a atividade está autorizada e quais condições precisam ser cumpridas. Quando o trabalho no feriado é permitido, a empresa deve respeitar as regras de compensação. Entre as possibilidades estão o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas ou a concessão de outra folga, conforme a legislação e as normas coletivas aplicáveis.

Também é importante consultar as regras da categoria profissional para identificar condições adicionais, que podem envolver valores específicos, benefícios, limites de jornada e critérios para a compensação do descanso.

O que as empresas precisam observar?

As empresas que mantêm o funcionamento nesta segunda-feira devem verificar as exigências legais e as normas coletivas aplicáveis aos seus trabalhadores. Entre os pontos de atenção estão as condições para abertura, a organização das escalas e as regras de remuneração ou compensação.

O descumprimento dessas exigências pode gerar questionamentos trabalhistas e custos adicionais para os empregadores. Por isso, a orientação é observar as regras específicas de cada atividade e categoria profissional. Mesmo nos setores autorizados a funcionar durante o feriado de Finados, os direitos dos trabalhadores precisam ser respeitados.

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