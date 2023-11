Financial Times inclui Marina Silva entre as 25 mulheres mais influentes do ano

O Financial Times indicou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre as 25 "Mulheres do Ano". A lista, que não constitui um ranking, reúne as figuras femininas de maior influência no cenário internacional, escolhidas em consulta com centenas de jornalistas do diário britânico, além de leitores e lideranças empresariais.



Além de Marina, o grupo inclui ainda nomes proeminentes em diversas áreas, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, a executiva da Open AI Mira Murati, a cantora Beyoncé e a atriz Margot Robbie.