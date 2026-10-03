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Fique ligado! Novo sistema que descobre se motorista estava em alta velocidade entre um radar e outro já está ativo em 8 estados

Equipamentos registram o tempo que o motorista leva entre dois pontos para identificar a velocidade média; fase de testes dura 180 dias e não prevê multas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:00

Novos radares
Novos radares Crédito: ANTT/Divulgação

Motoristas acostumados a reduzir a velocidade apenas quando se aproximam de um radar podem encontrar um sistema diferente em rodovias de oito estados brasileiros. Equipamentos capazes de calcular a velocidade média dos veículos ao longo de determinado trecho estão em período experimental.

Os testes acontecem em rodovias concedidas e são coordenados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O período autorizado é de 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

Nesta fase, porém, os equipamentos têm caráter experimental: não haverá aplicação de multas nem registro de infrações com base na velocidade média calculada pelo sistema.

Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde

Espírito Santo: BR-101/ES, Rio Grande do Sul: BR-386 por Shutterstock
Goiás: BR-414/GO, Santa Catarina: BR-101 por Shutterstock
Mato Grosso do Sul: BR-163/MS por Shutterstock
Minas Gerais: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116 por Shutterstock
Paraná: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151 por Shutterstock
Rio de Janeiro: BR-101 e BR-116 por auto-upload
1 de 6
Espírito Santo: BR-101/ES, Rio Grande do Sul: BR-386 por Shutterstock

A principal diferença em relação ao radar convencional é que o motorista não é monitorado somente em um ponto da estrada. O sistema utiliza dois pontos de leitura em um mesmo trecho. O primeiro equipamento registra o horário em que o veículo passa pelo local. Mais adiante, uma segunda leitura identifica o horário de chegada.

Com a distância conhecida entre os dois pontos e o tempo gasto pelo motorista para percorrê-la, o sistema consegue calcular a velocidade média desenvolvida naquele trecho.

Na prática, diminuir a velocidade somente na passagem pelo equipamento não altera necessariamente a média de todo o percurso. A proposta é justamente avaliar o comportamento do motorista durante um trecho maior da rodovia, em vez de considerar apenas a velocidade registrada em um único ponto.

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Quais estados receberam os equipamentos?

Os testes abrangem trechos de rodovias em oito unidades da Federação: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Espírito Santo, o teste ocorre na BR-101; em Goiás, na BR-414; e em Mato Grosso do Sul, na BR-163.

Minas Gerais tem equipamentos nas BRs 050, 381, 040 e 116. No Paraná, aparecem na PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151.

No Rio de Janeiro, o sistema é testado na BR-101, incluindo a Ponte Rio-Niterói, e na BR-116. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também participam, respectivamente, com trechos da BR-386 e da BR-101.

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Ainda não há multas

Os trechos escolhidos contam com sinalização informando sobre o experimento. Durante os 180 dias da fase de testes, os equipamentos não serão utilizados para aplicar multas por velocidade média.

A tecnologia já passou anteriormente por experiências no Brasil. Sistemas semelhantes foram testados em trechos de Minas Gerais e também em vias de São Paulo, como Marginal Tietê, Avenida dos Bandeirantes, Avenida 23 de Maio e Jacu Pêssego, em caráter educativo.

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