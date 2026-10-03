FREAR NÃO ADIANTA MAIS

Fique ligado! Novo sistema que descobre se motorista estava em alta velocidade entre um radar e outro já está ativo em 8 estados

Equipamentos registram o tempo que o motorista leva entre dois pontos para identificar a velocidade média; fase de testes dura 180 dias e não prevê multas

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:00

Novos radares Crédito: ANTT/Divulgação

Motoristas acostumados a reduzir a velocidade apenas quando se aproximam de um radar podem encontrar um sistema diferente em rodovias de oito estados brasileiros. Equipamentos capazes de calcular a velocidade média dos veículos ao longo de determinado trecho estão em período experimental.

Os testes acontecem em rodovias concedidas e são coordenados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O período autorizado é de 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

Nesta fase, porém, os equipamentos têm caráter experimental: não haverá aplicação de multas nem registro de infrações com base na velocidade média calculada pelo sistema.

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A principal diferença em relação ao radar convencional é que o motorista não é monitorado somente em um ponto da estrada. O sistema utiliza dois pontos de leitura em um mesmo trecho. O primeiro equipamento registra o horário em que o veículo passa pelo local. Mais adiante, uma segunda leitura identifica o horário de chegada.

Com a distância conhecida entre os dois pontos e o tempo gasto pelo motorista para percorrê-la, o sistema consegue calcular a velocidade média desenvolvida naquele trecho.

Na prática, diminuir a velocidade somente na passagem pelo equipamento não altera necessariamente a média de todo o percurso. A proposta é justamente avaliar o comportamento do motorista durante um trecho maior da rodovia, em vez de considerar apenas a velocidade registrada em um único ponto.

Quais estados receberam os equipamentos?

Os testes abrangem trechos de rodovias em oito unidades da Federação: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Espírito Santo, o teste ocorre na BR-101; em Goiás, na BR-414; e em Mato Grosso do Sul, na BR-163.

Minas Gerais tem equipamentos nas BRs 050, 381, 040 e 116. No Paraná, aparecem na PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151.

No Rio de Janeiro, o sistema é testado na BR-101, incluindo a Ponte Rio-Niterói, e na BR-116. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também participam, respectivamente, com trechos da BR-386 e da BR-101.

Ainda não há multas

Os trechos escolhidos contam com sinalização informando sobre o experimento. Durante os 180 dias da fase de testes, os equipamentos não serão utilizados para aplicar multas por velocidade média.