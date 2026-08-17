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Fisiculturista e veterano das Forças Armadas morre aos 40 anos após competir em campeonato

Atleta Dwayne Quamina havia disputado o Lenda Murray Atlanta Pro poucos dias antes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:47

Dwayne Quamina
Dwayne Quamina Crédito: Reprodução

O fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morreu aos 40 anos neste domingo (16), nos Estados Unidos. A morte foi comunicada pela esposa do atleta, Leah Jerez, em uma publicação nas redes sociais. A causa do óbito ainda não foi divulgada.

Veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos, Quamina seguia competindo profissionalmente. Poucos dias antes da morte, ele participou do Lenda Murray Atlanta Pro, torneio da categoria 212, e terminou na sexta posição.

Fisiculturista morreu aos 40 anos

Dwayne Quamina por Reprodução
Dwayne Quamina por Divulgação
Dwayne Quamina por Divulgação
Dwayne Quamina por Reprodução
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Dwayne Quamina por Reprodução

O atleta teve como principal resultado da carreira o décimo lugar no Mr. Olympia de 2018, também na categoria 212. A competição é considerada a mais importante do fisiculturismo mundial.

Dois anos depois, Quamina anunciou a aposentadoria dos palcos. A pausa, porém, durou até 2025, quando voltou a competir no Chicago Pro e conquistou a terceira colocação.

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