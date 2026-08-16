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Fisioterapeuta de 28 anos morre ejetada após capotamento de carro com dispositivo para burlar o cinto

Chovia forte no momento do acidente, ocorrido na BR-369

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:43

Carro tinha dispositivo para burlar uso de cinto
Carro tinha dispositivo para burlar uso de cinto Crédito: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal

Uma fisioterapeuta de 28 anos morreu na tarde de sexta-feira (14), após o carro que dirigia capotar na BR-369, no trecho entre Uraí e Londrina, no norte do Paraná. A vítima, que morava em Santa Mariana, foi ejetada do veículo e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

O acidente aconteceu no quilômetro 113 da rodovia, enquanto chovia forte na região. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava voltando de Londrina para Santa Mariana quando perdeu o controle do automóvel.

Após sair da pista, o carro atingiu um barranco às margens da BR-369, foi lançado para o alto e capotou. O veículo acabou parando com as rodas voltadas para cima.

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Durante a perícia, os agentes encontraram uma presilha equipada com uma lâmina junto ao mecanismo de travamento do cinto de segurança do motorista, de acordo com o portal TNOnline. Segundo a PRF, objetos desse tipo são normalmente utilizados para impedir o acionamento do aviso sonoro que alerta sobre a falta do cinto.

A presença do dispositivo sinaliza que a vítima não estaria utilizando o equipamento de segurança no momento do acidente. O objeto foi recolhido e será considerado na investigação sobre as circunstâncias da ocorrência.

Cuidados importantes

O caso fez a PRF reforçar o alerta para a importância do cinto de segurança. De acordo com a corporação, o equipamento ajuda a impedir que os ocupantes sejam lançados para fora do veículo e pode reduzir a gravidade das lesões em acidentes, especialmente em capotamentos.

A PRF também chamou atenção para os riscos de dirigir durante chuvas intensas. A orientação é diminuir a velocidade, ampliar o espaço em relação ao veículo da frente e evitar movimentos bruscos, que podem provocar perda de aderência dos pneus e aquaplanagem.

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