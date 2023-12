Flamengo vence e só depende dele mesmo para vaga na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo derrotou o Cuiabá por 2 a 1 neste domingo (3), no Maracanã, e chega à última rodada do Brasileiro dependendo apenas de si para garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.



O time do técnico Tite chegou aos 66 pontos e encerra sua participação no Brasileiro contra o São Paulo na quarta-feira no Morumbi.



O Flamengo ainda tem remotas chances de chegar ao título, mas precisa vencer o São Paulo, torcer por derrota do Palmeiras para o Cruzeiro e tirar uma enorme vantagem do rival no saldo de gols (31 a 16). O Atlético-MG também tem 66 pontos e saldo de 23.