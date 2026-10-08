PROJETO

Flávio Bolsonaro avalia limitar reajuste de aposentadorias e BPC, diz jornal

Propostas também mudariam regras de gastos com saúde e educação; candidato nega intenção

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:49

Flávio Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderiam deixar de acompanhar os aumentos reais do salário mínimo em uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo a Folha de S.Paulo, a equipe econômica do candidato à Presidência estuda corrigir esses pagamentos apenas pela inflação, como parte de um pacote para conter despesas obrigatórias da União.

O conjunto de mudanças em discussão busca um ajuste de cerca de R$ 250 bilhões, equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB). A campanha nega que as propostas representem compromissos oficiais da candidatura e afirma que elas não estão no plano de governo.

Se a alteração nos benefícios fosse adotada, um aumento do salário mínimo acima da inflação não seria integralmente repassado aos aposentados e beneficiários do BPC. Os pagamentos poderiam ser reajustados somente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), enquanto trabalhadores que recebem o piso teriam também o ganho real.

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo 1 de 8

A correção pela inflação manteria o poder de compra dos benefícios, mas retiraria o repasse automático da valorização do mínimo. Hoje, aproximadamente 70% dos mais de 41 milhões de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) correspondem ao piso nacional.

Outra frente do pacote envolve as regras que estabelecem valores mínimos para os investimentos federais em saúde e educação. Atualmente, a União deve aplicar pelo menos 15% da Receita Corrente Líquida em saúde e 18% da Receita Líquida de Impostos em educação.

Pela proposta relatada pela Folha, os valores deixariam de crescer conforme a arrecadação e passariam a ser atualizados apenas pela inflação. Com isso, o governo teria mais margem para distribuir os recursos do Orçamento e conter a expansão das despesas obrigatórias.

Integrantes da equipe de Flávio avaliam que o ajuste ajudaria a frear o avanço da dívida pública, diminuir a percepção de risco entre investidores e reduzir a pressão sobre os juros. Segundo o jornal, interlocutores da candidatura apresentaram as ideias em encontros com empresários e representantes do mercado financeiro ao longo deste ano.

A estratégia discutida prevê levar as mudanças ao Congresso ainda na transição, caso o senador vença o segundo turno, marcado para 25 de outubro. As propostas seriam reunidas em uma emenda à Constituição apelidada de “Super PEC da Transição”, com aproximadamente dez medidas fiscais.

De acordo com a reportagem, o assessor econômico Luiz Felipe Trevisan apresentou o plano a integrantes do Eurasia Group no início de setembro. A intenção seria antecipar a negociação com os parlamentares e evitar o desgaste de aprovar restrições de despesas nos primeiros meses de um eventual governo.

O conteúdo poderia ser negociado no Congresso, mas a equipe buscaria preservar um ajuste de até 2% do PIB. A ampliação das bancadas do PL e de outras legendas de direita após a eleição de domingo (4) é vista como um elemento favorável à tramitação.

A proposta teria sentido contrário ao da PEC da Transição aprovada em 2022 para o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto aquela abriu espaço para ampliar despesas federais, o pacote discutido por interlocutores de Flávio buscaria limitar gastos obrigatórios.

Candidato nega

Procurada, a assessoria do candidato contestou a vinculação dessas discussões ao programa da campanha. “Não se pode transformar conversas informais, interpretação de terceiros ou especulação sobre o cenário econômico em posição oficial de uma candidatura, ocorridas antes mesmo do início do período eleitoral”, declarou.

Depois da publicação da matéria, Flavio negou que tenha intenção de mudar a forma de aumento para as aposentadorias e BPC. "Eu não vou fazer economia em cima de quem precisa. Das pessoas mais carentes desse Brasil. Aposentado, fique tranquilo. Não cai nessa fake news do PT dizendo que eu vou acabar com reajuste aposentadoria. Pelo contrário", afirmou em conversa com jornalistas depois de receber o apoio formal do Podemos.

Perguntado diretamente se ele se comprometia a dar reajuste real aos aposentados, como é hoje, ele foi categórico ao dizer que "sim", se comprometia.