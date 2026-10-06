DISCUSSÃO

Flávio Bolsonaro chama fim da escala 6x1 de ‘oportunista’ e defende jornada escolhida pelo trabalhador

Senador evita dizer se votará contra ou a favor da PEC no Senado e afirma que sua proposta prevê liberdade para definir a própria jornada - mas com redução de remuneração

Mariana Rios

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:42

Flávio Bolsonaro diz que discussão do fim da 6x1 é oportunista e defende remuneração por hora de trabalho Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou como “oportunista” a discussão sobre o fim da escala 6x1, iniciada nesta terça-feira (6) no Senado. A proposta é uma das principais bandeiras do governo Lula (PT), adversário de Flávio no segundo turno da eleição.

Após reunião com aliados na sede de sua campanha, Flávio criticou o momento escolhido para a discussão da proposta.

“Lula, em quatro anos de governo, não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento achando que isso vai dar voto para ele. Eu tenho certeza de que o trabalhador brasileiro quer muito mais do que isso”, afirmou.

O senador tem evitado dizer se votará contra ou a favor da PEC que tramita no Senado. Em vez disso, afirmou que seu projeto seria “infinitamente melhor” por permitir que o trabalhador escolha a própria carga horária.

A proposta defendida pelo PL prevê que a remuneração seja calculada de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Na prática, uma eventual redução da jornada poderia resultar também em redução salarial, mediante negociação entre empregado e empregador. O modelo seria uma alternativa ao regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Já a PEC em discussão no Senado prevê a redução da jornada sem diminuição do salário. O texto, aprovado pela Câmara, reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e estabelece duas folgas por semana, sendo uma delas preferencialmente aos domingos.

A mudança constitucional prevê ainda uma transição para a redução das quatro horas semanais.

Flávio citou o caso de uma mãe para defender a flexibilização da jornada. Segundo ele, o trabalhador poderia escolher a distribuição das horas conforme sua rotina.

“Nossa proposta é dar essa liberdade para que o trabalhador monte a sua jornada de trabalho conforme a sua possibilidade, a sua necessidade”, afirmou.

O senador também criticou as condições atuais de trabalho no país. Segundo ele, durante o governo Lula, o brasileiro trabalha e “não tem nem momento de folga, de lazer, não tem um espaço para poder curtir a sua família”.

Discussão no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou três sessões de discussão sobre a PEC nesta semana. O período deve ser usado pelo governo e pela oposição para medir o apoio à proposta antes da votação em plenário.

Para ser aprovada, uma PEC precisa do apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação.

A oposição tentou adiar a discussão, mas o texto continua na pauta. Pelo rito convencional, são necessárias cinco sessões de discussão antes da primeira votação. Depois, estão previstas mais três sessões antes da segunda votação.

Esse intervalo, porém, pode ser reduzido por acordo entre os senadores. Na prática, os dois turnos podem ocorrer no mesmo dia.