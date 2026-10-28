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Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular

Aeronave pousou nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:37

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro.

Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami.

A aeronave, de matrícula LV-JQW, partiu da Argentina na noite de terça-feira (27) e fez uma escala em Guayaquil, no Equador, onde aterrissou às 5h46 desta quarta-feira, também no horário de Brasília. Depois, decolou para território americano. Todo o trajeto foi realizado sem cruzar o espaço aéreo brasileiro.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Antes do embarque, a família cruzou a fronteira entre Argentina e Brasil pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na região de Foz do Iguaçu. Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a travessia ocorreu por volta das 22h50, com documentação válida e sem impedimentos legais para a entrada no Brasil. Às 23h, o grupo embarcou em um voo privado.

A viagem ocorre após a Polícia Federal (PF) apontar risco de fuga em um pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apreender o passaporte do senador e proibir sua saída do país.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Flávio Bolsonaro não entregou o documento, conforme determinação. O prazo para apresentação do passaporte terminou às 11h de terça-feira (27).

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