CHEGADA NOS EUA

Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular

Aeronave pousou nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:37

Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro.

Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami.

A aeronave, de matrícula LV-JQW, partiu da Argentina na noite de terça-feira (27) e fez uma escala em Guayaquil, no Equador, onde aterrissou às 5h46 desta quarta-feira, também no horário de Brasília. Depois, decolou para território americano. Todo o trajeto foi realizado sem cruzar o espaço aéreo brasileiro.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil 1 de 4

Antes do embarque, a família cruzou a fronteira entre Argentina e Brasil pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na região de Foz do Iguaçu. Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a travessia ocorreu por volta das 22h50, com documentação válida e sem impedimentos legais para a entrada no Brasil. Às 23h, o grupo embarcou em um voo privado.

A viagem ocorre após a Polícia Federal (PF) apontar risco de fuga em um pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apreender o passaporte do senador e proibir sua saída do país.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13