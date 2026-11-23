CRÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que não tem provas de fraude na reeleição de Lula: 'Fui proibido de investigar'

Em entrevista à Fox News, senador comparou o sistema eleitoral brasileiro ao da Venezuela

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:01

Flávio Bolsonaro Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou não ter provas de fraude na reeleção de Lula (PT), mas alegou que é impedido de investigar possíveis irregularidades no processo eleitoral. Em entrevista à emissora americana Fox News, neste domingo (22), ele questionou a confiabilidade do sistema brasileiro e comparou o resultado do pleito ao cenário eleitoral da Venezuela.

"Eu não tenho provas porque eu sou proibido de investigar. As eleições na Venezuela também foram reconhecidas lá atrás, mesmo todo mundo sabendo que as eleições foram fraudadas", declarou à emissora americana.

Ao justificar a comparação, Flávio disse que a comprovação de fraudes na Venezuela só teria sido possível após a adoção de um mecanismo de votação que permite a impressão individual dos votos. Segundo ele, a implementação desse modelo também foi defendida por ele e seus aliados no Brasil, por possibilitar uma recontagem sem comprometer o sigilo dos eleitores.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

O senador também colocou em dúvida a atuação dos responsáveis pela tecnologia eleitoral brasileira. "O que está acontecendo no Brasil é que os técnicos, que são ali da tecnologia e estão ali há vários anos já e que são, sim, suspeitos de estarem ali. O que eles dizem vira verdade, ninguém tem como fazer uma auditoria lá", afirmou.

Viagem aos EUA

A saída de Flávio do Brasil ocorreu em meio a uma disputa judicial envolvendo seus documentos de viagem. Na segunda-feira (26), um dia após o resultado das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o senador entregasse todos os passaportes que possuía no prazo de 24 horas. A decisão também estabeleceu o cancelamento dos documentos brasileiros, incluindo o diplomático.

A medida foi tomada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz. Mesmo após a determinação judicial, o senador deixou o país na terça-feira (27), acompanhado da mulher e das duas filhas. Segundo informações divulgadas pela imprensa, ele utilizou um passaporte italiano para entrar na Argentina, documento que não estava sujeito ao cancelamento determinado pelas autoridades brasileiras.