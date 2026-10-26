Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flávio Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal para entregar passaporte

Ordem foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:21

Flávio Bolsonaro diz que discussão do fim da 6x1 é oportunista e defende remuneração por hora de trabalho
Flávio Bolsonaro Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi intimado pela Polícia Federal, nesta segunda-feira (26), para que entregue seus passaportes. A ordem foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pelo bolsonarista nas redes sociais.

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai, como vocês sabem, ele tá em prisão domiciliar. E quando eu tava saindo, a Polícia Federal do Lula tava na porta da casa dele e no meio da rua eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também tô proibido de deixar o país. A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição" afirmou Flávio.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
1 de 13
Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Na última sexta-feira (23), o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu que Flávio deveria deixar o país em caso de derrota nas eleições 2026. "Se meu irmão não ganhar, eu sou a favor de que meu irmão saia do país. Com certeza. Com certeza", disse Eduardo, em entrevista dada a um programa dos Estados Unidos, onde ele mora.

Flávio questionou a decisão de Moraes. "Eu nunca falei isso (de deixar o país). Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça? E mais: essa decisão foi tomada no domingo à noite, logo depois do anúncio do resultado da eleição. Pensa comigo, se eu tivesse ganhado as eleições, ia acontecer a mesma coisa? Flávio Bolsonaro eleito, essa PF ia estar do mesmo jeito, me intimando no meio da rua? Isso é um sinal que a nossa democracia faliu. Foi uma decisão tomada conforme o resultado da eleição, uma questão política, não pode ser assim. Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar, mas ninguém vai me calar", disse.

Flávio Bolsonaro é investigado em dois inquéritos que tramitam no STF. Em um deles, é suspeito, ao lado do advogado Willer Tomaz, de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas.

Tags:

Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Lotofácil 3814 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (26)

Lotofácil 3814 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (26)
Imagem - Quina 7152 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (26)

Quina 7152 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (26)
Imagem - Professora flagrada puxando criança de 5 anos pelo agasalho tem justa causa mantida pela Justiça

Professora flagrada puxando criança de 5 anos pelo agasalho tem justa causa mantida pela Justiça