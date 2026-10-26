DETERMINAÇÃO

Flávio Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal para entregar passaporte

Ordem foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:21

Flávio Bolsonaro Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi intimado pela Polícia Federal, nesta segunda-feira (26), para que entregue seus passaportes. A ordem foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pelo bolsonarista nas redes sociais.

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai, como vocês sabem, ele tá em prisão domiciliar. E quando eu tava saindo, a Polícia Federal do Lula tava na porta da casa dele e no meio da rua eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também tô proibido de deixar o país. A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição" afirmou Flávio.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Na última sexta-feira (23), o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu que Flávio deveria deixar o país em caso de derrota nas eleições 2026. "Se meu irmão não ganhar, eu sou a favor de que meu irmão saia do país. Com certeza. Com certeza", disse Eduardo, em entrevista dada a um programa dos Estados Unidos, onde ele mora.

Flávio questionou a decisão de Moraes. "Eu nunca falei isso (de deixar o país). Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça? E mais: essa decisão foi tomada no domingo à noite, logo depois do anúncio do resultado da eleição. Pensa comigo, se eu tivesse ganhado as eleições, ia acontecer a mesma coisa? Flávio Bolsonaro eleito, essa PF ia estar do mesmo jeito, me intimando no meio da rua? Isso é um sinal que a nossa democracia faliu. Foi uma decisão tomada conforme o resultado da eleição, uma questão política, não pode ser assim. Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar, mas ninguém vai me calar", disse.