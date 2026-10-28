Flávio Bolsonaro entrou na Argentina com passaporte italiano e sem passar por controle da PF, diz jornal

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Carol Neves
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:29
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou um passaporte italiano para entrar na Argentina na noite de terça-feira (27), segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (28). De acordo com o jornal, ele e a família deixaram o Brasil sem passar por postos de controle da Polícia Federal.
A Direção Nacional de Migrações argentina confirmou que o parlamentar, a mulher, Fernanda, e as duas filhas ingressaram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na província de Misiones. O comunicado informou que todos apresentaram documentação válida e tiveram a entrada registrada sem incidentes, mas não especificou quais documentos foram usados.
Segundo a Folha, enquanto Flávio apresentou o documento italiano, a mulher e as filhas utilizaram passaportes brasileiros. O senador possui cidadania e passaporte da Itália desde 2023.
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador
Cerca de 40 minutos depois da travessia, às 23h30, a família embarcou em um voo privado da companhia Baires Fly, com destino declarado a Guayaquil, no Equador, conforme o órgão migratório argentino. A viagem tinha Miami, nos Estados Unidos, como destino final, segundo o Correio Braziliense.
A saída ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o cancelamento dos passaportes brasileiros de Flávio e a entrega de qualquer documento estrangeiro. Segundo a Folha, o senador não apresentou o passaporte italiano, e a PF comunicou o descumprimento ao ministro.
Ainda conforme o jornal, não havia mandado de prisão contra o parlamentar, que também não era monitorado pela Polícia Federal quando deixou sua residência em Brasília. A reportagem afirma que a decisão de Moraes não continha uma proibição explícita de saída do território nacional. Flávio e o advogado Willer Tomaz são investigados sob suspeita de lavagem de dinheiro.
A CNN Brasil informou, na manhã desta quarta-feira, que integrantes da defesa estavam havia mais de 30 horas sem conseguir falar com o senador. Segundo a emissora, as tentativas de contato feitas pelos advogados ao longo de terça-feira não tiveram resposta.