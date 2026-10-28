Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flávio Bolsonaro entrou na Argentina com passaporte italiano e sem passar por controle da PF, diz jornal

Senador atravessou a fronteira com a família e embarcou em avião particular

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:29

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Samuel Pancher/Metrópoles

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou um passaporte italiano para entrar na Argentina na noite de terça-feira (27), segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (28). De acordo com o jornal, ele e a família deixaram o Brasil sem passar por postos de controle da Polícia Federal.

A Direção Nacional de Migrações argentina confirmou que o parlamentar, a mulher, Fernanda, e as duas filhas ingressaram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na província de Misiones. O comunicado informou que todos apresentaram documentação válida e tiveram a entrada registrada sem incidentes, mas não especificou quais documentos foram usados.

Segundo a Folha, enquanto Flávio apresentou o documento italiano, a mulher e as filhas utilizaram passaportes brasileiros. O senador possui cidadania e passaporte da Itália desde 2023.

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) por Lucas Pereira/CORREIO
Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) por Lucas Pereira/CORREIO
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
1 de 12
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação

Cerca de 40 minutos depois da travessia, às 23h30, a família embarcou em um voo privado da companhia Baires Fly, com destino declarado a Guayaquil, no Equador, conforme o órgão migratório argentino. A viagem tinha Miami, nos Estados Unidos, como destino final, segundo o Correio Braziliense.

A saída ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o cancelamento dos passaportes brasileiros de Flávio e a entrega de qualquer documento estrangeiro. Segundo a Folha, o senador não apresentou o passaporte italiano, e a PF comunicou o descumprimento ao ministro.

Ainda conforme o jornal, não havia mandado de prisão contra o parlamentar, que também não era monitorado pela Polícia Federal quando deixou sua residência em Brasília. A reportagem afirma que a decisão de Moraes não continha uma proibição explícita de saída do território nacional. Flávio e o advogado Willer Tomaz são investigados sob suspeita de lavagem de dinheiro.

A CNN Brasil informou, na manhã desta quarta-feira, que integrantes da defesa estavam havia mais de 30 horas sem conseguir falar com o senador. Segundo a emissora, as tentativas de contato feitas pelos advogados ao longo de terça-feira não tiveram resposta.

Mais recentes

Imagem - Homem ameaça ex-companheira após separação, é processado e acaba condenado a pagar indenização para vítima

Homem ameaça ex-companheira após separação, é processado e acaba condenado a pagar indenização para vítima
Imagem - Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular

Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular
Imagem - Pizzaria diz que não quer atender 'esquerdistas', mas comércio pode recusar clientes? Veja o que diz a lei

Pizzaria diz que não quer atender 'esquerdistas', mas comércio pode recusar clientes? Veja o que diz a lei