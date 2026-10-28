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Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com autorização 'humanitária' com permanência de 1 ano

Registros da alfândega americana indicam que senador, esposa e filhas poderão ficar no país até outubro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:00

Flávio desembarcou com família nos EUA
Flávio desembarcou com família nos EUA Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a esposa Fernanda e as duas filhas adolescentes receberam autorização para permanecer nos Estados Unidos até 27 de outubro de 2027. A família entrou no país na manhã desta quarta-feira (28), segundo registros da alfândega americana consultados pelo Metrópoles, site parceiro do CORREIO.

Os documentos apontam que os quatro foram admitidos na categoria “DT”, uma modalidade de entrada temporária sob liberdade condicional, conhecida como parole. A autorização pode ser concedida em situações humanitárias urgentes e, no caso da família, prevê inicialmente um ano de permanência.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

O mesmo tipo de permissão foi utilizado nos últimos anos para receber refugiados ucranianos após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com o Metrópoles, Flávio apresentou o passaporte diplomático ao chegar aos Estados Unidos. O senador embarcou na Argentina durante a madrugada de quarta-feira e teria utilizado o documento italiano naquele país.

Fernanda e as filhas viajaram com passaportes brasileiros. Entre os integrantes da família, apenas o senador foi obrigado pela Justiça brasileira a entregar o passaporte. A esposa e as adolescentes não são investigadas e não estão submetidas à mesma restrição.

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Imagem - Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular

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