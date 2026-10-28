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Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com autorização 'humanitária' com permanência de 1 ano

Registros da alfândega americana indicam que senador, esposa e filhas poderão ficar no país até outubro de 2027

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:00

Flávio desembarcou com família nos EUA Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a esposa Fernanda e as duas filhas adolescentes receberam autorização para permanecer nos Estados Unidos até 27 de outubro de 2027. A família entrou no país na manhã desta quarta-feira (28), segundo registros da alfândega americana consultados pelo Metrópoles, site parceiro do CORREIO.

Os documentos apontam que os quatro foram admitidos na categoria “DT”, uma modalidade de entrada temporária sob liberdade condicional, conhecida como parole. A autorização pode ser concedida em situações humanitárias urgentes e, no caso da família, prevê inicialmente um ano de permanência.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil 1 de 4

O mesmo tipo de permissão foi utilizado nos últimos anos para receber refugiados ucranianos após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com o Metrópoles, Flávio apresentou o passaporte diplomático ao chegar aos Estados Unidos. O senador embarcou na Argentina durante a madrugada de quarta-feira e teria utilizado o documento italiano naquele país.