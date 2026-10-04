Flávio Bolsonaro pede voto útil e faz alerta em caso de derrota: 'Imprensa será perseguida'

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:11
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pediu aos eleitores um “voto de confiança” ainda no primeiro turno das eleições, após votar na manhã deste domingo (4), no Rio de Janeiro. Ao deixar a Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, o senador também afirmou que, em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), haveria perseguição à imprensa, a políticos e a brasileiros.
“A única forma da imprensa continuar criticando o Presidente da República é se o próxim for Flávio Bolsonaro. Caso o contrário, o atual [Lula] indica quatros ministro do STF. A imprensa será perseguida, os políticos serão perseguidos, os brasileiros serão perseguidos e será o fim do nosso país. Peço aos brasileiros que não permitam que isso aconteça e já dêem um voto de confiança em Flávio Bolsonaro agora no primeiro turno”, afirmou o candidato em conversa com a imprensa.
Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo
Flávio também declarou estar preparado para assumir a Presidência e associou sua candidatura à defesa da liberdade de imprensa. “Eu quero acabar esse mandato como Presidente da República, garantindo a liberdade de imprensa de todos vocês, que foi ameaçada e vai continuar sendo ameaçada, caso esse governo continue”, afirmou.
O senador chegou ao local de votação por volta das 8h e estava acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro, do candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), e do deputado Carlos Jordy (PL). Flávio foi o primeiro dos presidenciáveis a votar neste domingo.
A estratégia pelo voto útil foi uma das principais apostas da campanha de Flávio na reta final do primeiro turno. Na véspera da votação, o candidato já havia feito apelos para que eleitores de outros nomes concentrassem os votos em sua candidatura. Após votar, Flávio seguiu para Brasília, onde deve acompanhar a apuração dos votos. A votação do primeiro turno ocorre neste domingo das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.