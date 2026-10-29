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Flávio Bolsonaro pode perder mandato no Senado após deixar o Brasil? Entenda as regras

Faltas sem justificativa podem levar à perda do cargo antes do fim do mandato, previsto para janeiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Esther Morais

  • Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:56

Flávio Bolsonaro pode perder mandato no Senado após deixar o Brasil? Entenda as regras
Flávio Bolsonaro pode perder mandato no Senado após deixar o Brasil? Entenda as regras Crédito: Renato Pizzutto/Band

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode perder o mandato no Senado caso acumule faltas injustificadas às sessões após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos. A saída do país, porém, não provoca a perda automática do cargo. As regras também permitem punições por ausências consecutivas e processos por quebra de decoro parlamentar.

A Constituição Federal prevê a perda do mandato de parlamentares que faltarem a um terço das sessões ordinárias da respectiva Casa legislativa durante o ano, salvo em casos de licença ou missão autorizada.

Segundo projeção publicada pelo Metrópoles, Flávio poderia atingir o limite ainda em dezembro, caso permanecesse no exterior sem licença ou justificativa aceita. O cálculo considera a realização de sessões ordinárias às terças, quartas e quintas-feiras até o fim do período regular de trabalhos.

A perda do cargo, porém, não ocorre automaticamente ao atingir o limite. É necessário apurar as ausências e garantir ao senador o direito de defesa. A decisão sobre a perda por faltas cabe à Mesa Diretora do Senado.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Suspensão e quebra de decoro

O Código de Ética do Senado também prevê a possibilidade de suspensão temporária do mandato em caso de dez faltas injustificadas consecutivas a sessões ordinárias.

Outra possibilidade é a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar, caso uma denúncia formal aponte conduta incompatível com as obrigações do cargo. Nesse caso, o processo passa pelo Conselho de Ética, e uma eventual cassação exige pelo menos 41 votos favoráveis em plenário.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

As consequências são diferentes: a perda por excesso de faltas não torna o parlamentar inelegível, enquanto a cassação por quebra de decoro pode resultar em inelegibilidade por oito anos.

Flávio pode pedir licença?

O regimento do Senado permite que parlamentares solicitem licença sem remuneração para tratar de interesses particulares por até 120 dias no ano. As ausências cobertas por uma licença regular não entram no cálculo que pode levar à perda do mandato.

O senador também deve comunicar previamente à Presidência da Casa a saída do país e informar a duração prevista da viagem. Essa comunicação, porém, não equivale a uma licença nem afasta eventuais restrições judiciais.

Até a publicação da reportagem original do Metrópoles, o Senado não havia informado se Flávio comunicou a viagem ou solicitou licença.

Caso de Eduardo Bolsonaro

O caso tem como precedente o de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio, que perdeu o mandato de deputado federal em dezembro de 2025 por excesso de faltas.

Embora os dois casos envolvam parlamentares que foram para o exterior, a situação de Flávio será analisada conforme as regras específicas do Senado.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

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