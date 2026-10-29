PENALIDADES

Flávio Bolsonaro pode perder mandato no Senado após deixar o Brasil? Entenda as regras

Faltas sem justificativa podem levar à perda do cargo antes do fim do mandato, previsto para janeiro de 2027



Esther Morais

Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:56

Flávio Bolsonaro pode perder mandato no Senado após deixar o Brasil? Entenda as regras Crédito: Renato Pizzutto/Band

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode perder o mandato no Senado caso acumule faltas injustificadas às sessões após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos. A saída do país, porém, não provoca a perda automática do cargo. As regras também permitem punições por ausências consecutivas e processos por quebra de decoro parlamentar.

A Constituição Federal prevê a perda do mandato de parlamentares que faltarem a um terço das sessões ordinárias da respectiva Casa legislativa durante o ano, salvo em casos de licença ou missão autorizada.

Segundo projeção publicada pelo Metrópoles, Flávio poderia atingir o limite ainda em dezembro, caso permanecesse no exterior sem licença ou justificativa aceita. O cálculo considera a realização de sessões ordinárias às terças, quartas e quintas-feiras até o fim do período regular de trabalhos.

A perda do cargo, porém, não ocorre automaticamente ao atingir o limite. É necessário apurar as ausências e garantir ao senador o direito de defesa. A decisão sobre a perda por faltas cabe à Mesa Diretora do Senado.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil 1 de 4

Suspensão e quebra de decoro

O Código de Ética do Senado também prevê a possibilidade de suspensão temporária do mandato em caso de dez faltas injustificadas consecutivas a sessões ordinárias.

Outra possibilidade é a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar, caso uma denúncia formal aponte conduta incompatível com as obrigações do cargo. Nesse caso, o processo passa pelo Conselho de Ética, e uma eventual cassação exige pelo menos 41 votos favoráveis em plenário.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

As consequências são diferentes: a perda por excesso de faltas não torna o parlamentar inelegível, enquanto a cassação por quebra de decoro pode resultar em inelegibilidade por oito anos.

Flávio pode pedir licença?

O regimento do Senado permite que parlamentares solicitem licença sem remuneração para tratar de interesses particulares por até 120 dias no ano. As ausências cobertas por uma licença regular não entram no cálculo que pode levar à perda do mandato.

O senador também deve comunicar previamente à Presidência da Casa a saída do país e informar a duração prevista da viagem. Essa comunicação, porém, não equivale a uma licença nem afasta eventuais restrições judiciais.

Até a publicação da reportagem original do Metrópoles, o Senado não havia informado se Flávio comunicou a viagem ou solicitou licença.

Caso de Eduardo Bolsonaro

O caso tem como precedente o de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio, que perdeu o mandato de deputado federal em dezembro de 2025 por excesso de faltas.