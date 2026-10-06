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Flávio Bolsonaro pode tirar o pai da prisão se virar presidente? Veja o que diz a lei

Eventual vitória pode abrir caminho para perdão presidencial ou articulação por anistia, mas medidas podem enfrentar questionamentos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:07

Jair e Flávio Bolsonaro
Jair e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) poderia ser beneficiado por uma medida presidencial caso o filho, Flávio Bolsonaro (PL), vença a eleição. Há caminhos diferentes para isso, com exigências que envolvem desde a publicação de um decreto até a aprovação de uma lei pelo Congresso.

Uma das possibilidades é a concessão de graça, um perdão individual destinado a uma pessoa específica. Outra é o indulto, que estabelece critérios para beneficiar um conjunto de condenados e poderia alcançar outros envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. A Constituição atribui ao presidente a competência para conceder indulto e comutar penas.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Em tese, um decreto poderia ser publicado já no primeiro dia de um eventual governo de Flávio. Não há um prazo mínimo de mandato para o exercício dessa atribuição. A possibilidade de conceder o benefício, contudo, não garante que ele seja mantido caso haja contestação judicial.

O STF pode analisar a constitucionalidade de um decreto de perdão quando provocado. Entre os pontos que podem motivar uma contestação estão o desvio de finalidade e a violação de princípios constitucionais.

Um episódio ocorrido durante o governo de Jair Bolsonaro mostra como essa discussão pode chegar ao Supremo. Em 2022, o então presidente concedeu perdão ao aliado Daniel Silveira, condenado pela Corte a oito anos e nove meses de prisão por ameaça contra o Estado democrático de Direito. No ano seguinte, o STF anulou a medida por considerar que houve desvio de finalidade.

Uma eventual tentativa de beneficiar Jair Bolsonaro poderia, portanto, abrir uma disputa sobre os limites do poder presidencial de conceder perdão e o alcance do controle exercido pelo Judiciário.

A anistia seria outro caminho, mas dependeria de aprovação parlamentar. Diferentemente do perdão por decreto, ela exigiria um projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, com posterior envio à Presidência para sanção ou veto.

Flávio poderia apresentar uma proposta ou mobilizar sua base para apoiar um texto de autoria de deputados ou senadores. Nesse caso, os beneficiários e os fatos abrangidos pela anistia dependeriam do conteúdo aprovado pelo Congresso.

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