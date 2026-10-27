AERONAVE EM VOO

Flávio Bolsonaro viaja para os EUA após decisão judicial determinar entrega de passaportes, diz coluna

Polícia Federal cancelou passaportes comum e diplomático do senador após suspeita de fugado do país

Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14:08

Flávio Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Em meio a suspeitas de que teria fugido do Brasil desde o início desta terça-feira (27) , o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria mesmo viajado para os Estados Unidos. A informação é da coluna Grande Angular, de Lilian Tahan e Isadora Teixeira, do Metrópoles.

Segundo a colunista Isadora Teixeira, a aeronave em que o candidato derrotado à Presidência embarcou já está em voo. As informações teriam sido confirmadas por pessoas próximas à família.

Flávio estava sem dar notícias a aliados desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem foi enviada às 8h ao senador Rogério Marinho, que coordenou sua campanha. Na ocasião, Flávio disse que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil. Marinho chegou a negar que o senador tinha saído do Brasil.

O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes do parlamentar. Flávio deveria entregar os documentos nesta terça, mas, segundo as informações divulgadas, não o fez. Em função do descumprimento, a Polícia Federal cancelou os passaportes comum e diplomático do senador.