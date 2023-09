Flávio Dino sobre possível indicação ao STF: 'Deixa a vida me levar'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou o bom humor para, mais uma vez, se esquivar de uma pergunta sobe possível indicação do seu nome para a vaga da ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal (STF).



Questionado por jornalistas na última quarta-feira (21) sobre essa possibilidade, ele usou um trecho da famosa música de Zeca Pagodinho para responder: "deixa a vida me levar", disse Dino.



Ainda na conversa com a imprensa, ocorrida no STF, o ex-governador do Maranhão negou que esteja fazendo campanha pelo cargo de Rosa Weber, que se aposentará no próximo mês de outubro.