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Flávio promete acabar com jogo do tigrinho, mas sinaliza manutenção de apostas esportivas

É a primeira vez que candidato diz sua pretensão sobre o setor

Estadão

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:32

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. Crédito: Reprodução/Partido Liberal

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (23), que, se eleito, proibirá os cassinos online, incluindo os conhecidos "jogos do tigrinho". Ele sinalizou, no entanto, que deve manter as apostas esportivas de quota fixa, as bets, por terem mais controle.

"O cassino online tem que acabar. Vamos acabar com esse cassino online. Dá para controlar com tecnologia. O Lula não combate, não fiscaliza, porque todo dia tem um monte de sites novos de apostas que podem ser derrubados imediatamente, ele não faz", declarou, durante transmissão em seu canal no YouTube, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Flávio não disse explicitamente o que pretende fazer com as bets, mas deu a entender que pretende mantê-las, com um controle maior. "Sou contra jogos, de qualquer forma, mas aposta em jogos reais, no jogo de futebol, no jogo de vôlei, no jogo de tênis, você tem alguma forma de controle. Temos a Mega Sena, tem um monte de jogos que são legalizados. O problema é o cassino online", falou.