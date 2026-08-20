BRASIL

Foguete da Coreia do Sul é derrubado pela FAB no Maranhão após desviar rota

FAB acionou sistema para encerrar voo depois de desvio de trajetória planejada e anomalias. Lançamento partiu de Alcântara (MA)

Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 22:37

Foguete da Coreia do Sul é derrubado pela FAB no Maranhão após desviar rota Crédito: Reprodução

O lançamento do foguete da empresa sul-coreana InnoSpace, que partiu do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no litoral do Maranhão, foi interrompido após o veículo desviar da trajetória prevista e apresentar anomalias. O voo de teste do suborbital Sebit, na noite dessa quarta-feira (19), caiu dentro de uma zona de segurança marítima do estado.