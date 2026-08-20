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Foguete da Coreia do Sul é derrubado pela FAB no Maranhão após desviar rota

FAB acionou sistema para encerrar voo depois de desvio de trajetória planejada e anomalias. Lançamento partiu de Alcântara (MA)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 22:37

Foguete da Coreia do Sul é derrubado pela FAB no Maranhão após desviar rota
Foguete da Coreia do Sul é derrubado pela FAB no Maranhão após desviar rota Crédito: Reprodução

O lançamento do foguete da empresa sul-coreana InnoSpace, que partiu do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no litoral do Maranhão, foi interrompido após o veículo desviar da trajetória prevista e apresentar anomalias. O voo de teste do suborbital Sebit, na noite dessa quarta-feira (19), caiu dentro de uma zona de segurança marítima do estado.

Em nota, a empresa informou que o foguete decolou normalmente às 16h30 (horário de Brasília), mas foi detectado um desvio da rota planejada. Seguindo os regulamentos de segurança do centro de lançamento, a Força Aérea Brasileira (FAB) acionou o Sistema de Terminação de Voo para encerrar a atividade.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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