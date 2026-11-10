Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas

Multa pode chegar a R$ 38 mil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:23

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas
Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas Crédito: Reprodução

Um food truck foi interditado pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) após uma fiscalização identificar uma infestação de baratas e condições precárias de higiene no estabelecimento. A ação ocorreu na noite desta segunda-feira (9), no bairro da Jatiúca, na capital alagoana.

A inspeção foi realizada após uma denúncia e constatou o descumprimento das normas sanitárias de manipulação e preparo de alimentos. Segundo a Vigilância Sanitária, as irregularidades contribuíram para a proliferação de insetos no local, representando riscos à saúde dos consumidores.

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas por Reprodução
Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas por Reprodução
Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas por Reprodução
Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas por Reprodução
1 de 4
Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas por Reprodução

O estabelecimento foi autuado, e o responsável terá um prazo de 90 dias para realizar as adequações exigidas pela legislação sanitária. Após a regularização, o proprietário poderá solicitar uma nova inspeção para obter autorização de reabertura.

O responsável também responderá a um processo administrativo, que poderá resultar em multa de R$ 180 a R$ 38 mil, conforme a gravidade e a reincidência das infrações.

Mais recentes

Imagem - Idosa perde R$ 13 mil em golpe do falso Elon Musk: 'Deixei tudo para dar cartão para eles'

Idosa perde R$ 13 mil em golpe do falso Elon Musk: 'Deixei tudo para dar cartão para eles'
Imagem - Timemania 2466 hoje: confira o resultado desta terça-feira (10)

Timemania 2466 hoje: confira o resultado desta terça-feira (10)
Imagem - Quina 7164 hoje: confira o resultado desta terça-feira (10)

Quina 7164 hoje: confira o resultado desta terça-feira (10)