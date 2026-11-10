RISCO

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas

Multa pode chegar a R$ 38 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:23

Food truck é interditado após fiscalização encontrar infestação de baratas Crédito: Reprodução

Um food truck foi interditado pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) após uma fiscalização identificar uma infestação de baratas e condições precárias de higiene no estabelecimento. A ação ocorreu na noite desta segunda-feira (9), no bairro da Jatiúca, na capital alagoana.

A inspeção foi realizada após uma denúncia e constatou o descumprimento das normas sanitárias de manipulação e preparo de alimentos. Segundo a Vigilância Sanitária, as irregularidades contribuíram para a proliferação de insetos no local, representando riscos à saúde dos consumidores.

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O estabelecimento foi autuado, e o responsável terá um prazo de 90 dias para realizar as adequações exigidas pela legislação sanitária. Após a regularização, o proprietário poderá solicitar uma nova inspeção para obter autorização de reabertura.