RETORNO

Fora do governo e sem mandato, ex-ministro Fernando Haddad voltará a dar aulas na USP em 2027

Professor estava afastado da universidade desde que assumiu o Ministério da Fazenda, em 2023

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:21

Fernando Haddad Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) voltará a dar aulas na Universidade de São Paulo (USP) em 2027. Ele foi credenciado para ministrar uma disciplina no programa de pós-graduação em Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

A disciplina que será ministrada por Haddad se chama "Acumulação primitiva, capitalismo superindustrial e classes sociais". Segundo informações do Departamento de Ciência Política divulgadas pelo Estadão, as aulas serão realizadas às quartas-feiras, no período noturno.

Haddad estava afastado das atividades acadêmicas desde que assumiu o Ministério da Fazenda, em janeiro de 2023, durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes disso, sua última atuação como professor na FFLCH havia ocorrido em 2022.

Professor da USP desde 1997, Haddad tem formação acadêmica na própria instituição. Ele é graduado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia.

A trajetória de Fernando Haddad 1 de 23

Futuro político

O retorno à universidade ocorre em meio às discussões sobre a composição do próximo governo de Lula. Haddad se reuniu com o presidente na terça-feira (24) para conversar sobre seu futuro político e a possibilidade de participar da próxima gestão federal.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o ex-ministro sinalizou que não pretende assumir um novo cargo no governo neste momento. Ele teria demonstrado interesse em retomar a carreira acadêmica e dedicar mais tempo à família.

Haddad chegou a ser cotado para assumir a Casa Civil no próximo mandato, mas o presidente ainda não formalizou um convite. O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, também aparece entre os nomes considerados para a função.

O ex-ministro deixou o comando da Fazenda em março de 2026 para disputar o governo de São Paulo. Ele concorreu novamente ao cargo, mas foi derrotado ainda no primeiro turno.