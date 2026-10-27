'GÊNIO DOS NÚMEROS'

Formado em Matemática aos 19 anos e com nota máxima em todo o curso, governador mais votado do Brasil é cotado para ser ministro de Lula

Rafael Fonteles concluiu a graduação em apenas dois anos e cravou a vitória de Lula com menos de 2% da apuração

Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:21

Rafael Fonteles Crédito: Reprodução e Divulgação

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), é apontado por aliados e integrantes do governo federal como o principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Governador mais votado do Brasil em termos proporcionais, com cerca de 71% dos votos válidos, Fonteles concluiu a graduação em Matemática aos 19 anos. Terminou o curso em dois anos, com nota máxima em todas as disciplinas.

Segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, aliados e integrantes da gestão federal apontam Fonteles como o nome que mais ganha força para a pasta econômica. A publicação informa ainda que o governador admitiu essa possibilidade em conversas com pessoas próximas.

Em entrevista à GloboNews, porém, Fonteles disse que não discutiu com Lula uma eventual participação no governo federal.

Conheça Rafael Fonteles, governador mais votado do Brasil 1 de 6

“Qualquer atenção positiva ao nosso nome a gente agradece, mas eu nunca tratei com o presidente da República sobre qualquer cargo, um eventual mandato dele antes da eleição ou depois da eleição”, afirmou.

“Isso não passa nem pela minha cabeça. Eu ainda espero ser diplomado muito em breve pela Justiça Eleitoral do meu estado, como governador eleito, e tomar posse para cuidar do povo do Piauí”, completou.

Mais votado do Brasil

Reeleito com cerca de 71% dos votos válidos, Fonteles foi o governador mais votado do Brasil em termos proporcionais. Sua projeção nacional cresceu durante o segundo turno da campanha presidencial, quando participou da coordenação da candidatura de Lula e defendeu uma presença mais intensa do presidente nas redes sociais.

Entre suas sugestões estava a gravação de vídeos em formato de selfie, com o próprio candidato segurando o celular. A participação na campanha recebeu reconhecimento de Lula.

Fonteles também chamou atenção por antecipar a vitória do presidente quando apenas 1,87% das urnas estavam apuradas. “Com esse percentual, de quase 2% das urnas apuradas, já podemos dizer que Lula vai vencer as eleições”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais. A previsão se confirmou ao fim da contagem.

Graduação em dois anos e mestrado em um

A trajetória acadêmica começou a se destacar antes da universidade. Segundo perfil publicado pelo Pensar Piauí, Fonteles ficou em primeiro lugar geral nos vestibulares da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), em 2001, e da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em 2002. Na seleção da UFPI, alcançou a pontuação integral em seis das nove disciplinas, incluindo a redação.

Na UFPI, concluiu o bacharelado em Matemática em dois anos, com nota 10 em todas as disciplinas, e recebeu a Láurea Universitária. A conclusão do curso aos 19 anos, com índice de rendimento acadêmico máximo, também consta em publicação da Assembleia Legislativa do Piauí.

Depois, fez o mestrado em Economia Matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro. De acordo com o Pensar Piauí, terminou a formação em um ano, com conceito A em todas as disciplinas.

O currículo reúne ainda premiações internacionais em Química, Física e Matemática, além de medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Física e de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática.

Da sala de aula à gestão das contas públicas

Antes da carreira política, Fonteles trabalhou como professor e consultor de investimentos. Conforme o perfil do Pensar Piauí, começou a dar aulas informalmente aos 15 anos, foi contratado como professor de Matemática pelo Instituto Dom Barreto aos 17 e criou seu primeiro cursinho aos 18.

A experiência na administração pública inclui sete anos à frente da Secretaria da Fazenda do Piauí, de janeiro de 2015 a março de 2022, durante os governos de Wellington Dias (PT). No período, defendeu iniciativas de inovação tecnológica e transformação digital e presidiu o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), entre 2019 e 2022.

Filho do ex-deputado federal Nazareno Fonteles, um dos fundadores do PT no Piauí, deixou a secretaria para disputar o governo estadual.