RETIRADA DA FILA

Formanda passa por constrangimento na formatura, entra sem música e recebe indenização

Estudante foi chamada três vezes diante de mais de mil pessoas após a canção escolhida para sua entrada não ser executada

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:44

Formanda passa por constrangimento na formatura, entra sem música e recebe indenização Crédito: Shutterstock

Uma estudante de São Bento do Sul, em Santa Catarina, será indenizada em R$ 6 mil por danos morais após passar por uma situação constrangedora durante sua cerimônia de formatura. A música escolhida para acompanhar sua entrada não foi executada e, diante da falha, ela foi chamada três vezes pelo cerimonialista diante de um público estimado em mais de mil pessoas.

Após as tentativas, a formanda foi retirada de lado para permitir a entrada dos demais participantes. No fim, ela foi orientada a entrar no salão sem a canção que havia escolhido para aquele momento.

A empresa responsável pela organização do evento alegou que a execução de músicas individuais não fazia parte do contrato e era oferecida como cortesia. Também afirmou que a falha poderia estar relacionada ao arquivo enviado pela estudante e que ela teria escolhido não entrar enquanto a música não fosse executada.

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O juiz, no entanto, considerou que a empresa havia criado um sistema próprio para receber as músicas e assumido o compromisso de executá-las durante a entrada dos formandos. A decisão também apontou que a organizadora não comprovou que o problema estava no arquivo enviado pela estudante.

Para o magistrado, a situação ultrapassou um simples descumprimento contratual. Foram considerados o constrangimento diante do público, as chamadas repetidas, a retirada da formanda para a entrada dos demais participantes e o fato de ela ter precisado entrar sem a música escolhida.