EMPATE TÉCNICO

Fortaleza: Fernandes tem 50,5% e Leitão, 49,5% dos votos válidos, diz pesquisa

Esta é uma das eleições mais polarizadas entre apoiadores do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro no Nordeste

Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 14:51

André Fernandes e Evandro Leitão Crédito: Reprodução

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26, véspera do segundo turno, mostra o deputado federal André Fernandes (PL) numericamente à frente na disputa pela prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará. O parlamentar registra 50,5% dos votos válidos -excluindo brancos e nulos-, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), aparece com 49,5%. Considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados.

A pesquisa entrevistou 1.599 eleitores, a partir de 16 anos, entre os dias 20 e 25 de outubro. O levantamento conta com 95% de confiabilidade. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-08144/2024.

Em votos totais, segundo o instituto, Fernandes aparece com 49,8% e Leitão, com 48,9%. 0,9% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo, e 0,4% respondeu que não sabe.

Esta é uma das eleições mais polarizadas entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste. Em jogo, a cidade mais populosa de todo o Nordeste - única região em que Bolsonaro foi derrotado por Lula nos votos e que acabou sendo crucial para a vitória petista em 2022.